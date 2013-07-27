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Минобороны огласило планы по военному строительству

27.07.2017 РИА Новости 399 0
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч объектов военной и социальной инфраструктуры должно быть построено в интересах Минобороны РФ в этом году, к настоящему моменту сдано 587, сообщил в среду замминистра обороны Тимур Иванов.

"Из общего количества объектов, введенных в эксплуатацию: 423 здания и сооружения (72%) - специального назначения, 72 здания (12 %) - социальной инфраструктуры и жилья и 92 здания и сооружения (16 %) - объекты капитального ремонта",- перечислил Иванов в ходе единого дня военной приемки.

Еще по 162 зданиям работы завершены, идет оформление необходимой документации для сдачи.

Всего же по итогам года Минобороны РФ должно получить 3,16 тысячи зданий и сооружений, большинство из них - 91% - имеет специальное и военное назначение, 5% приходится на социальную инфраструктуру, 4% - на жилье.

Основные усилия в этом году, отметил Иванов, направлены на обустройство боевых позиций и мест размещения передислоцируемых подразделений, арсеналов для новейшей техники, причалов и полигонов. На эти цели заложено 75% от общего объема финансирования капитального строительства, которое составляет 118,5 миллиарда рублей.

Как отметил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, в первом полугодии удалось своевременно ввести в строй ряд объектов для размещения нового оружия и военной техники.

"Продолжается реконструкция мест дислокации стационарных и подвижных комплексов "Ярс", объектов аэродромной сети, причального фронта и полигонной базы. Строится жильё для военнослужащих, а также объекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения", - отметил министр.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
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РС-24 Ярс
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