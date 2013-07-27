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Гособоронзаказ по поставкам нового оружия выполнен на 34,2%

27.07.2017 ТАСС 573 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что предприятия ОПК добросовестно выполняют взятые на себя обязательства

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ 2017 года по поставкам новых образцов вооружения на сегодняшний день выполнен на 34,2%, по ремонту - 42,2%, сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день государственный оборонный заказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту - на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции. Он также отметил, что в целом предприятия промышленности добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, в свою очередь, сообщил, что по результатам первого полугодия план по поставке основных образцов вооружения и военной техники достиг 42,5%. "С учетом поставленного с начала года вооружения и военной техники, уровень оснащенности войск современными, перспективными образцами в первом полугодии вырос более чем на пять десятых процента и сегодня составляет 58,8%", - добавил замминистра обороны.
26.07.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
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Борисов Юрий
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Проекты
Гособоронзаказ

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