Военные новости: в поиске новых солдат и военных технологий будущего

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Технологический прогресс позволяет военным разрабатывать новые формы ведения войны, внедрять искусственный интеллект, создавать новое оружие, экипировку и средства связи, оптимизировать действия и улучшать физические способности военнослужащих, повышать эффективность военной логистики и медицинского обслуживания и т.п.

После некоторого затишья в США заметно активизировались работы в этих направлениях, особенно, когда стало ясно, что вооруженные силы России и Китая стремительно модернизируются и отрыв в военно-технологическом превосходстве США сокращается.

Не проходит практически и дня, чтобы не появлялись новости о военных технологических разработках в США.

Исследовательская лаборатория армии США запустила проект Human Variability Project. Цель проекта - сбор биофизической информации для оценки поведения человека и понимания, что происходит с организмом человека в экстремальных условиях. Датчиками обвешивают солдат, окружающую среду и имитируют различные ситуации. Вся информация собирается и анализируется в режиме реального времени и на как можно более продолжительных непрерывных временных отрезках.

В идеале Пентагон должен получить модель поведения каждого военнослужащего в той или иной ситуации - как каждый солдат будет реагировать на контакт с противником, как будет проявляться его стресс, как он его будет снимать в увольнении. За последние годы лаборатория закупила коммерческих фитнес-трекеров и биомедицинских датчиков на два миллиона долларов, но они оказались непригодными для военной программы.

Военные пытаются превратить экипировку и одежду в "кожу из датчиков". Есть задумка превращать шлемы солдат в систему электроэнцефалографии (ЭЭГ) для снятия сигналов активности мозга. В теории американцы говорят о том, что даже из космоса они когда-нибудь смогут оценить насыщенность кислородом сосудов головного мозга человека и понять, что происходит с человеком и какового его психологическое состояние. Сегодня речь заходит даже о военной эпигенетике и анализе РНК.

Вся собранная и проанализированная информация должна помочь оценить склонность солдат к риску и героизму, оптимизировать применение военнослужащего в тех или иных задачах, его тренировки, его совместимость с кибер-физическими системами, экзоскелетами, личным оружием, что позволит, например, индивидуализировать шлем каждого пилота под его умственные и психофизические способности.

Издание Scout Warrior рассказывает о проектах DARPA и других агентств по использованию искусственной крови, телепатии (управление роботизированными системами силой мысли или с помощью имплантатов в мозге), модифицированию солдат, чтобы они не чувствовали боль и не нуждались во сне длительное время.

Весной этого года силы специального назначения США захотели взглянуть, что им может предложить коммерческий мир в плане использования фармацевтических препаратов для повышения эффективности действий военнослужащих.

Спецназ интересовало повышение метаболизма, доставка кислорода в мускулатуру, улучшение умственных способностей, сокращение необходимости продолжительного сна, повышение терпимости к боли, геномика, эпигенетика и т. д. При этом заказчики отмечали, что их интересует не программное обеспечение или носимые приборы, а именно конкретные физические возможности улучшения солдат.

Еще в 2016 году в DARPA была запущена программа NESD (Neural Engineering System Design) с целью разработки имплантируемых беспроводных нейроинтерфейсов нового поколения, которые могли бы работать с сигналами одного миллиона нейронов. Аналогов такого интерфейса нет. На днях DARPA выбрало шесть исследовательских команд, которые поделят между собой грант на 65 миллионов долларов. Испытания нейроинтерфейса должны начаться в 2021 году, размеры прибора не должны превышать одиного кубического сантиметра. И хотя в DARPA заявляют, что такие интерфейсы создаются в терапевтических целях и для более глубокого понимания работы мозга, на практике Пентагон интересует возможность управления военными роботизированными системами с помощью сигналов мозга.

Если же спуститься с небес будущего на сегодняшнюю землю, то кроме биофизических изменений людей вооруженные силы в первую очередь интересуют технические и более реалистичные приложения технологий.

В этом году в ходе военно-морских учений Trident Warrior 2017 при боевых стрельбах были испытаны очки дополненной реальности, разработанные специально для наводчиков корабельных орудий. На кораблях остались орудия, которые управляются вручную и прицеливание ведется визуально. Точность огня не слишком эффективна и возникают проблемы с донесением приказов стрелку голосом или по радиосвязи. Очки обеспечивают использование высокоскоростного беспроводного или проводного канала связи, по которому на очки передаются команды артиллерийского офицера, данные по целям и данные о самом орудии, включая остаток боезапаса. Стало известно, что в сентябре эти очки пройдут дополнительные испытания и где-то через год должны поступить на флот и, возможно, в армейские части США.

В июле военно-морские силы США провели в Персидском заливе очередное испытание системы лазерного оружия (LaWS), размещенной на корабле "Понсе". В июле же компания BAE Systems на полигоне в Вирджинии провела испытания рельсотрона. Рельсотрон сделал два выстрела подряд: перезарядка заняла всего лишь 24 секунды. В теории подобные орудия могут быть установлены на кораблях ВМС США.

Корпус морской пехоты США жаждет видеть рои беспилотников, которые можно было бы использовать в логистике для доставки грузов. Это позволит сохранять жизни солдат, не подвергать риску дорогостоящие самолеты и вертолеты и, самое главное, не просто сбрасывать грузы и терять часть из них по причине неточности сброса, а доставлять грузы дронами точно по назначению. Даже если из 100 дешевых дронов только 20 или 30 порвутся к месту назначения - это уже устроит морпехов. В следующем году морпехи должны получить в свое распоряжение дрон, который несет до 20 кг полезного груза - его испытания идут уже сегодня. На подходе и дрон, несущий до 130 кг груза.

Компания BAE Systems недавно получила контракт на 4,6 миллионов долларов от DARPA на разработку новой системы обнаружения подводных лодок. Программа называется Mobile Offboard Clandestine Communications and Approach (MOCCA) и подразумевает использование подводных беспилотников, которые оснащены активными сонарами и агрессивно ищут лодки противника.

Впрочем и здесь не обходится без фантастического уклона. Недавно вспомнили даже старую идею 1966-го года о создании огромных подводных баз на тысячи человек. Современные технологии бурения и энергообеспечения в теории позволяют строительство нечто подобного, что можно использовать как пункты базирования и ремонта военных подводных лодок и дронов.

Илья Плеханов