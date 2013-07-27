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Вооруженные силы Индонезии получили 18 ед. 155-мм САУ М-109

27.07.2017 ЦАМТО 194 0
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M109A5
САУ M109A5
Источник: www.waymarking.com

ЦАМТО, 26 июля. В индонезийский порт Танджунг Приок в Джакарте 25 июля морским транспортом прибыла партия 155-мм самоходных артиллерийских установок М-109 в количестве 18 единиц, приобретенных из наличия Вооруженных сил Бельгии.

Как сообщает блог Defense Studies, в Танджунг Приок также доставлена вспомогательная техника на базе БТР М-113 для формирования одного артиллерийского дивизиона. На текущий момент нет информации о том, на вооружение какого подразделения Сухопутных войск Индонезии поступит данная техника, и какой тип орудий она заменит.

В августе прошлого года сообщалось, что Сухопутные войска Индонезии направили запрос о выделении финансирования для закупки до 20 ед. 155-мм самоходных артиллерийских установок M-109 с целью повышения возможностей по выполнению задач огневой поддержки с закрытых позиций.

Информация о запросе была раскрыта в стенограмме заседания, посвященного обсуждению оборонного бюджета на 2017 год. В документе, однако, не сообщалось, в какой стране ВС Индонезии планируют приобрести самоходные артиллерийские установки.

Еженедельник Jane's Defence Weekly тогда предположил, что Джакарта оценивает возможность приобретения САУ M-109 из числа избыточных вооружений европейских стран, в первую очередь Бельгии. В апреле 2016 года делегация СВ Индонезии посетила Бельгию для оценки состояния парка САУ M-109A4. На тот момент на хранении ВС Бельгии находилось до 64 ед. M-109A4.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бельгия
Индонезия
Продукция
M109
M113 БТР

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