Завершается доставка участников Армейских международных игр-2017 к местам проведения конкурсов
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Конкурс кинологов Верный друг российского этапа Армейских международных игр-2017
Источник: © Фото : Министерство обороны РФ
ЦАМТО, 26 июля. Для доставки участников Армейских международных игр-2017, вооружения, военной и специальной техники к местам проведения конкурсов самолетами военно-транспортной авиации ВКС России выполнено 29 рейсов, в том числе 10 – для доставки команд Вооруженных Сил РФ в Китайскую Народную Республику.
Уже 12 воинских эшелонов с личным составом и военной техникой российских команд, а также команд вооруженных сил Индии, Китая и Республики Беларусь прибыли к местам проведения международных конкурсов, преодолев в общей сложности свыше 6 тыс. км.
Один эшелон с российскими участниками международных конкурсов "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж", "Соревнования расчетов БЛА" в настоящее время продолжает движение в Республику Казахстан, который в этом году принимает на своей территории соревнования артиллеристов, снайперов и расчетов беспилотных летательных аппаратов.
Справочно:
Армейские международные игры-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа. В их рамках состоится 28 международных конкурсов, в том числе 5 новых ("Соревнование расчетов БЛА", "Воин содружества", "Страж порядка", "Дорожный патруль", "Военное ралли").
Конкурсы организованы на территории 5 государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.
На территории КНР пройдут 6 конкурсов: "Суворовский натиск", "Авиадартс", "Безопасная среда", "Десантный взвод", "Чистое небо", "Мастер-оружейник".
На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов", в Белоруссии – "Воин содружества", а в Азербайджане – "Кубок моря", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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26.07.2017
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