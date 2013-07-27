Новое судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" вышло в Балтийское море в рамках испытаний
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Судно тылового обеспечение проекта 23120 "Эльбрус" у достроечной стенки ПАО "СЗ "Северная верфь", июнь 2017 года
Источник: ПАО "СЗ "Северная верфь"
ЦАМТО, 26 июля. Новое судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" в рамках государственных испытаний совершило контрольный выход на несколько суток в Балтийское море.
После возвращения на "Северную верфь" в случае положительного заключения "Эльбрус" начнут готовить к переходу на Северный флот для прохождения заключительного этапа государственных испытаний, в ходе которых будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты, а также состоятся испытания передачи грузов на судно с вертолетов.
В начале июня "Эльбрус" завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море. В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик судна предъявляемым требованиям.
Судно тылового обеспечения "Эльбрус" ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Аналогов ему в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку – 18 тыс. мегаватт.
Его основные характеристики: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 т, дальность плавания – 5 тыс. морских миль, автономность – 60 суток, экипаж – 55 человек.
В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна данного проекта "Всеволод Бобров", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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26.07.2017
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