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Новое судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" вышло в Балтийское море в рамках испытаний

27.07.2017 ЦАМТО 249 0
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Эльбрус
Судно тылового обеспечение проекта 23120 "Эльбрус" у достроечной стенки ПАО "СЗ "Северная верфь", июнь 2017 года
Источник: ПАО "СЗ "Северная верфь"

ЦАМТО, 26 июля. Новое судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" в рамках государственных испытаний совершило контрольный выход на несколько суток в Балтийское море.

После возвращения на "Северную верфь" в случае положительного заключения "Эльбрус" начнут готовить к переходу на Северный флот для прохождения заключительного этапа государственных испытаний, в ходе которых будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты, а также состоятся испытания передачи грузов на судно с вертолетов.

В начале июня "Эльбрус" завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море. В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик судна предъявляемым требованиям.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Аналогов ему в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку – 18 тыс. мегаватт.

Его основные характеристики: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 т, дальность плавания – 5 тыс. морских миль, автономность – 60 суток, экипаж – 55 человек.

В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна данного проекта "Всеволод Бобров", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
26.07.2017
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