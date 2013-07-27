Александр Фомин принял участие в приеме по случаю 90-летней годовщины со дня образования НОАК



Солдат армии КНР Солдат армии КНР

ЦАМТО, 26 июля. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин 25 июля принял участие в приеме при Посольстве Китайской Народной Республики в Российской Федерации по случаю 90-летней годовщины со дня образования Народно-освободительной армии Китая.

От имени Министерства обороны Российской Федерации А.Фомин поздравил представителей КНР, отметив, что Россия и Китай являются давними друзьями и партнерами.

"В трудные времена испытаний Россия и Китай всегда действовали сообща, – сказал замглавы Минобороны России. – Залог успеха видим в доверительном политическом диалоге на высшем уровне. Состоявшийся в этом месяце визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и содержательные переговоры лидеров наших стран задали стратегические ориентиры для углубления многопланового сотрудничества".

А.Фомин отметил, что в последние несколько лет контакты военных ведомств России и Китая существенно активизировались. Взаимодействие стран вышло на качественно новый уровень – уровень стратегического партнерства, что подтверждается конкретными практическими результатами.

"В эти дни в акватории Балтийского моря проходит первый этап масштабного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие – 2017". Наши моряки вместе отрабатывают задачи по противодействию угрозам безопасности на море. Осенью маневры продолжатся в акваториях Охотского и Японского морей" – сказал он.

Заместитель министра обороны Российской Федерации напомнил, что 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте корабли военно-морских сил НОАК примут участие в мероприятиях празднования Дня Военно-морского флота России и поблагодарил китайских партнеров за это решение.

Отдельно А.Фомин остановился на традиционном участии команд Народно-освободительной армии Китая в "Армейских международных играх", 6 конкурсов которых проводятся в этом году на территории КНР.

"В прошлом году китайские военнослужащие показали высокое мастерство и волю к победе, заняли призовые места, – сказал замминистра. – Буквально через несколько дней министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу будет дан старт соревнованиям "Армейские международные игры – 2017". Желаем китайским друзьям успешной организации состязаний и, конечно, побед".

Заместитель министра обороны выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество оборонных ведомств России и Китая будет и дальше успешно развиваться на благо двух стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.