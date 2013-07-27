Тайное российско-курдо-сирийское военное сотрудничество в восточной пустыне Сирии (Independent)



Курдские бойцы "Пешмерга"

Источник: AFP Курдские бойцы "Пешмерга"Источник: AFP

После стремительного сирийского военного продвижения к подступам осажденной "столицы" ИГИЛ* Ракки русские, сирийская армия и курды из Отрядов народной самообороны (YPG) - теоретически союзники США - создали тайный "координационный" центр в пустыне в восточной части Сирии. Цель - избежать "ошибок" между силами, поддерживаемыми Россией, и частями, получающими американскую поддержку, которые теперь столкнулись лицом к лицу, находясь на противоположных берегах Евфрата, сообщает Роберт Фиск, ближневосточный корреспондент британской газеты Independent.

Подтверждение этому автор нашел в крошечной пустынной деревне рядом с городом Русафа, сидя на полу внутри плохо покрашенного дома в компании полковника российских ВВС в камуфляжной форме, молодого офицера из курдских повстанцев - с нашивкой YPG на рукаве - и группы сирийских офицеров и местных сирийских племенных повстанцев. "Их присутствие ясно показало, что, несмотря на воинственные западные - особенно американские - заявления, что сирийские войска вмешиваются в "союзническую" кампанию против ИГИЛ*, обе стороны, на самом деле, прилагают колоссальные усилия, чтобы избежать конфронтации", - говорится в статье.

Российский полковник Евгений вежливо улыбнулся, но отказался разговаривать с журналистом, однако его более молодой курдский коллега, который попросил Фиска не называть его имени, настаивал на том, что "мы все боремся в рамках одной кампании против ИГИЛ*, и вот почему у нас есть этот центр - чтобы избежать ошибок". Полковник Евгений одобрительно кивал, слушая это пояснение.

Как рассказал изданию 24-летний представитель курдских YPG, более двух недель назад - когда последнее сирийское наступление застало врасплох силы ИГИЛ* западнее Ракки - российский воздушный удар ошибочно попал по курдской позиции. "Вот почему мы создали наш здешний центр 10 дней назад, - передает автор слова повстанца. - Мы разговариваем каждый день, и у нас уже есть другой центр в Африне, чтобы координировать кампанию. Мы должны быть одной силой, которая борется вместе".

Присутствие этих людей в этом удаленном пустынном форпосте показывает, насколько серьезно Москва относится к стратегии сирийской войны и необходимость отслеживать по большей части курдские "Демократические силы Сирии" (SDF), которые уже оказались внутри Ракки при поддержке американских воздушных ударов, комментирует журналист.

"SDF - которые не отличаются ничем демократическим, кроме разве что шкалы окладов - воспринимаются с большой подозрительностью турками, которые будут в ярости, узнав о сирийско-курдском сотрудничестве, хотя и Анкара, и Дамаск яростно противостоят созданию будущего курдского государства, - отмечает также автор. - Но какими бы неустойчивыми ни были новые связи YPG, русских и сирийцев, они показывают, что обе стороны твердо намерены избежать какого-либо военного столкновения между Москвой и Вашингтоном".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.