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Французская ECA Group поставила в Россию второй комплект противоминной системы

27.07.2017 bmpd.livejournal.com 414 0
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Второй и третий изготовленные для России безэкипажные катера Inspector Mk 2 постройки французской ECA Group
Второй и третий изготовленные для России безэкипажные катера Inspector Mk 2 постройки французской ECA Group
Источник: ECA Group

Французская группа ECA Group 25 июля 2017 года в своем пресс-релизе сообщила, что поставила российскому АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для оснащения "кораблей нового поколения" второй комплект своей противоминной системы, включающей безэкипажный катер (БЭК) Inspector Mk 2, оснащенный буксируемой гАС бокового обзора TOWCA и носовой опускаемой ГАС ISSS. Корабль-носитель и катер Inspector Mk 2 оснащены также дистанционно управляемыми подводными поисковыми аппаратами Seascan.

Также в пресс-релизе ЕСА сообщается, что компания успешно продолжает на "головном корабле" [головном морском тральщике "Александр Обухов" проекта 12700] интеграцию первого комплекта противоминной системы, поставленного в конце 2016 года. "Предварительные морские испытания, которые состоялись в середине июня 2017 года, показали широкие возможности БЭК и его полезной нагрузки для достижения требуемых характеристик корабля".

"Благодаря плодотворному сотрудничеству со своим местным партнером, персоналом верфи, экипажем и другими специализированными компаниями, система управления ECA Group (C2) и комплекс программного обеспечения Triton находятся в стадии интеграции на головном корабле. Эта интеграция должна быть завершена в ближайшие несколько недель".

Со стороны bmpd напомним, что контракт на закупку четырех БЭК Inspector Mk 2 и противоминных аппаратов группы ЕСА для оснащения тральщиков проекта 12700 (комплекс "Диаманд") был заключен, по известным сведениям, российской компанией "Проминвест" (входящей в состав Госкорпорации "Ростех") в январе 2014 года. Впоследствиии контракт был сокращен до трех катеров Inspector Mk 2. Как можно судить, головной катер Inspector Mk 2 был поставлен в Россию осенью 2015 года, второй - в конце 2016 года, а теперь, видимо, согласно релизу ЕСА, поставлен и третий катер.

В конце июня 2017 года на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге коммерческий директор ECA Group Доминик Малле заявил, что компания в ближайшие два года организует российское производство безэкипажных катеров Inspector Mk 2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk 2.



Два дистанционно управляемых подводных поисковых аппарата Seascan на борту, предположительно, третьего изготовленного для России безэкипажного катера Inspector Mk 2 постройки французской ECA Group
Источник: ECA Group
26.07.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Россия
Франция
Продукция
Александр Обухов
Компании
ECA Group
ОСК
Ростех
СНСЗ
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пр. 12700
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