В 2017 году будут построены еще пять самолетов Як-152
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Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года
Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости
Как сообщило 25 июля 2017 года агентство "ИНТЕРФАКС-АВН", пять учебно-тренировочных самолётов (УТС) Як-152 будут построены в 2017 году корпорацией "Иркут", в планах следующего года выпуск порядка десяти машин этого типа. Об этом сообщили "Интерфаксу-АВН" во вторник в авиастроительной отрасли.
"До конца текущего года планируется построить в Иркутске первую партию из трёх Як-152 для последующей поставки их в лётные училища Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, ещё два самолёта должны быть построены для интенсификации лётных испытаний. То есть, в конце года Иркутск выпустит пять машин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в 2018 году Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Корпорация "Иркут") может выпустить более десяти Як-152".
Говоря об экспортном потенциале УТС Як-152, собеседник агентства отметил, что, в частности, "Казахстан и Белоруссия высказались за приобретение машин этого типа для своих лётных училищ".
"Самолёт ещё не принят на вооружение ВКС, но после этого спрос на Як-152 на мировом рынке ожидается высоким", - полагает он.
Со стороны bmpd напомним, что Як-152 разработан ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева", входящим в состав ПАО "Корпорация "Иркут", в рамках начатой в 2014 году ОКР "Птичка-ВВС". Строительство двух образцов для летных испытаний (серийные номера 0001 и 0002), одного - для статических испытаний (серийный номер 0003), и одного - для ресурсных испытаний (серийный номер 0004) осуществлено на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Первый летный опытный образец самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01"/"201") совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года, второй летный образец (серийный номер 0002, бортовой номер "02") был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2017, и, как ожидается, начнет летные испытания в ближайшее время.
Самолеты Як-152 для Министерства обороны России оснащаются авиационным 12-цилиндровым V-образным дизельным двигателем RED A03Т V12 (взлетная мощность 500 л.с.) номинально германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам".
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в марте 2017 года сообщил, что Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех серийных самолетов Як-152.
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26.07.2017
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