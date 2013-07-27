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В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие почти 40 кораблей и подводных лодок - газета

27.07.2017 Интерфакс-АВН 271 0
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20380 "Совершенный"
Прибытие во Владивосток по завершении государственных испытаний корвета проекта 20380 "Совершенный", 18.07.2017
Источник: forums.airbase.ru

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Почти сорок кораблей и подводных лодок примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербруге и Кронштадте, сообщила в среду газета Минобороны РФ "Красная звезда".

В материале газеты отмечается, что в параде примут участие Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли "Уренгой" "Зеленодольск" и "Казанец", тральщики "Александр Обухов", "РТ-248" и "БТ-115", ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград", малый ракетный корабль "Гейзер", десантные катера "Д-67", "Д-1442", патрульный катер "Гейзер" и противодиверсионные катера "Грачонок".

Также по данным газеты, в параде примут участие подводные лодки: атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" дизель электрические подлодки проекта 877 ("Дмитров", "Владикавказ") и 636.3 ("Колпино", "Великий Новгород").

В воздушной части парада примут участие самолеты МиГ-29К, Су-24М, Су-27, МиГ-31, Су-30СМ, Су-33К, Ту-142, Ил-78, Ту-142М, Ил-38, Ан-140, Ан-72, Бе-12 и вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-52К, Ми-24ВП.

Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Александр Обухов
Ан-140
Бе-12
Дмитрий Донской
Ил-38
Ил-78
Ка-27
Ка-29
Ка-52
Ми-24
Ми-8
МиГ-29К
МиГ-31
Пётр Великий
Су-24
Су-24М
Су-27
Су-30
Су-33
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11356 Буревестник
1164 Атлант
11711
20380 Корвет-1
21980 Грачонок
22350
877 Палтус
пр. 1155

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