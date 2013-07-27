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Корабли Каспийской флотилии отразили ракетный удар "противника"

27.07.2017 РИА Новости 212 0
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Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото
Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото
Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии отразил ракетный удар условного противника в рамках подготовки праздничных мероприятий в честь дня ВМФ в Астрахани, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника. Данное учение является одним из эпизодов военно-спортивного праздника и будет показано жителям и гостям города Астрахани в ходе празднования Дня ВМФ 30 июля", - сказал он.

Полковник добавил, что во время учений радиотехническая боевая часть вместе с боевыми расчетами корабельной артиллерии отработали постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а также активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

Артиллеристы, отражая атаку воздушного "противника", используют холостые боеприпасы, а также скорострельные пушки и системы зенитного огня, подчеркнул Астафьев.
26.07.2017
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