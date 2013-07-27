На сайте Минобороны появился раздел о технике, участвующей в параде ВМФ



Ракетный катер Чувашия во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге

Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин Ракетный катер Чувашия во время репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-ПетербургеИсточник: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Интерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, выложены на сайте Минобороны РФ.

Военно-морской парад пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

"В рамках историко-познавательного интерактивного раздела… военное ведомство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ходе Главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения которыми они оснащены", - говорится в сообщении Минобороны.

Также на сайте военного ведомства появился исторический раздел, посвященный знаменитым русским мореплавателям и флотоводцам, первым российским парусным кораблям и описанию морских сражений.

Одна из рубрик расскажет пользователям сайта об истоках традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены. Помимо этого, ведомство представит интерактивный энциклопедический онлайн-словарь морских терминов, стилизованный под старую печатную машинку.