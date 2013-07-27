Российские артиллеристы отправились в Казахстан на АрМИ-2017



Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время прохождения полосы препятствий на конкурсе по полевой выучке среди инженерно-саперных подразделений "Безопасный маршрут" на территории 187-го Псковского межвидового регионального учебного центра в городе Волжский.

Источник: Кирилл Брага / РИА Новости Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время прохождения полосы препятствий на конкурсе по полевой выучке среди инженерно-саперных подразделений "Безопасный маршрут" на территории 187-го Псковского межвидового регионального учебного центра в городе Волжский.Источник: Кирилл Брага / РИА Новости

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Команды российских артиллеристов и расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отправились в Казахстан для участия в международном этапе конкурсов в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), сообщила пресс-служба Минобороны.

"Сборную команды Вооруженных сил Российской Федерации на международном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане будут представлять три лучших минометных расчетов от Михайловской военной артиллерийской академии, Центрального и Западного военных округов - победители и призеры Всеармейских состязаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Казахстане российской команде артиллеристов будут противостоять команды из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Казахстана и Киргизии.

Армейские международные игры в 2017 году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. Состязания будут проходить две недели - с 29 июля по 12 августа.