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Атомный крейсер "Петр Великий" прибыл в Петербург для участия в параде

27.07.2017 РИА Новости 202 0
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Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
Источник: © РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" вошел в Финский залив в преддверии парада ко дню ВМФ, пишет "Фонтанка".

Сообщается, что 25 июля флагман Северного флота прошел мимо форта "Константин" и встал на рейд в Кронштадтском порту. Вместе с ним прибыл подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".

Ранее "Петр Великий" и "Дмитрий Донской" совершили переход с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.

Как сообщили в Минобороны, "Петр Великий" и "Дмитрий Донской" примут участие в Главном военно-морском параде в Петербурге, который состоится 30 июля. Всего в нем задействуют 10 кораблей и судов, в том числе несколько ракетных крейсеров и атомных субмарин.
26.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Норвегия
Финляндия
Продукция
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ

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