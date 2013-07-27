Ряд стран выразили желание приобрести новые вертолеты Ми-171Ш-ВН



Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Несколько потенциальных покупателей с Ближнего Востока и Латинской Америки выразили свою прямую заинтересованность в приобретении новой модификации военно-транспортного вертолёта Ми-171Ш-ВН.

После завершения международного авиасалона МАКС 2017, состоялся ряд встреч с представителями трех военных делегация с сотрудниками Рособоронэкпорта, во время которых обсуждалась возможность продажи вертолетов Ми-171Ш-ВН.

Вертолет Ми-171Ш-ВН вызвал громадный интерес со стороны потенциальных заказчиков, в том числе зарубежных, благодаря повышенным летно-техническим характеристикам, возможностью его эксплуатации в условиях высокогорья и в жарком климате, а главное – повышенной боевой живучести.

Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. По сравнению с предыдущей версией благодаря этим нововведениям увеличены крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 км/ч, соответственно, а также максимальный взлетный вес до 13500 кг. Кроме того повышена его тяговооруженность и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.

Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов. Машина оснащена цифровым автопилотом.

На вертолете также установлен комплекс обороны «Президент-С», являющийся на сегодня одним из наиболее эффективных средств обеспечения защиты вертолета. Для защиты личного состава пол грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Такая же броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

На вертолете Ми-171Ш-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами, бомбами различного калибра вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, а также пулеметами калибра 12,7 мм.