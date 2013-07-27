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Казахстан надеется разработать собственный модуль для совместной с РФ орбитальной станции

27.07.2017 ТАСС 192 0
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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана
Источник: МО РФ

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургужин добавил, что Казахстан рассчитывает на продолжение национальных космических программ с полетами своих космонавтов на орбиту

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Казахстан рассчитывает в будущем иметь собственный орбитальный модуль на совместной с Россией околоземной орбитальной станции, сообщил в интервью ТАСС вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

"Еще в рамках первой национальной космической программы для Международной космической станции (МКС) разрабатывался казахстанский орбитальный модуль, но по определенным причинам его разработка застыла на уровне эскизного проектирования. Конечно, учитывая, что стратегическим партерном по освоению ближнего и дальнего космоса мы рассматриваем Россию, мы рассчитываем, что такие идеи в будущем будут реализованы", - сказал он.

Так Нургужин ответил на вопрос, может ли в составе Российской орбитальной станции появиться казахстанский модуль. Ранее руководством российской ракетно-космической отрасли неоднократно озвучивались планы создать орбитальную станцию из модулей российского сегмента МКС в случае прекращения ее эксплуатации после 2024 года.

Также Казахстан рассчитывает на продолжение национальных космических программ с полетами своих космонавтов на орбиту. "Мы с надеждой смотрим на перспективы полета очередного казахстанского космонавта, но пока об этом рано говорить", - сказал Нургужин.

Он напомнил, что в космосе побывали трое казахстанских космонавтов. Трижды летал на орбиту Талгат Мусабаев, по одному полету совершили Токтар Аубакиров и Айдын Аимбетов.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
МКС

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