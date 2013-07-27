Стоимость модернизации Байконура под ракету "Союз-5" может вырасти
|
|
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек»
Источник: PM.kz
По словам вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марата Нургужина, примерная стоимость проекта станет понятна ближе к концу года
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стоимость создания наземного стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую российскую ракету-носитель "Союз-5" может вырасти из- за необходимости обеспечения безопасности пилотируемых пусков, сообщил в интервью ТАСС вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.
"Учитывая, что речь теперь идет не о запуске какого-либо спутника, а о пилотируемом старте корабля "Федерация", то требования к обеспечению безопасности должны быть жестче. Соответственно, я подозреваю, что расходы вырастут, но затрудняюсь ответить на какую сумму", - сказал он.
По словам Нургужина, примерная стоимость проекта станет понятна ближе к концу года, после предоставления российской стороной данных по модернизации необходимой инфраструктуры на космодроме.
Как пояснил Нургужин, ориентировочная оценка стоимости создания комплекса "Байтерек" проводилась около года назад. Тогда предполагалось, что на создание ракеты-носителя потребуется порядка $500 млн, а на модернизацию наземной инфраструктуры - порядка $245 млн. Если расходы на создание ракеты возьмет на себя Россия, то модернизация инфраструктуры будет проводиться за счет Казахстана.
"Но ранее речь шла о завершении проекта к 2025 году, сейчас же сроки сократились, российская сторона предложила ускорить работы и осуществить первый пуск в 2022 году, а пилотируемый - в 2024", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что Россия отказалась от создания ракеты-носителя "Ангара-А5П" и создания в ближайшие годы пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный. Вместо этого принято решение проводить пилотируемые запуски нового космического корабля "Федерация" с космодрома Байконур на новой ракете среднего класса "Союз-5". Ее первый пуск с беспилотным кораблем планируется на 2022 год, пилотируемый запуск - на 2024 год.
|
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
07.07.2017 Источник: первый летный образец российской сверхтяжелой ракеты будет облегченным
06.07.2017 Источник: РФ в ближайшие недели приступит к проектированию сверхтяжелой ракеты
09.06.2017 Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
31.05.2017 Инфраструктуру для "Сункара" на Байконуре начнут передавать Казахстану в 2018 году
24.07.2017 ЦЭНКИ: инфраструктуру Байконура модернизируют для "Союза-5" в ближайшие три-четыре года
24.07.2017 Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года
21.07.2017 Выяснилось, для чего российскому космосу ракета "Ангара"