Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вице-министр аэрокосмической промышленности Казахстана: Россия — стратегический партер по освоению ближнего и дальнего космоса

27.07.2017 ТАСС 159 0
0
Понравилась новость?
 0
Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат Нургужин
Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат Нургужин
Источник: © Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

О создании ракетно-космического комплекса "Байтерек", перспективах использования космодрома Байконур и сотрудничестве с Россией в интервью ТАСС рассказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат Нургужин.

— С 1 января 2018 года в собственность Казахстана из российской аренды на космодроме Байконур будет передан стартовый, технический и монтажно-испытательный комплексы под ракету-носитель "Зенит". В рамках соглашения по проекту "Байтерек" эта стартовая инфраструктура должна быть модернизирована под новую российскую ракету-носитель среднего класса "Союз-5". Какую модернизацию планируется провести на наземном оборудовании?

— Решение об ускорении работ по созданию комплекса "Байтерек" под новую российскую ракету было одобрено на заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии в начале июня. Сейчас мы ждем исходные данные от российской стороны, чтобы начать разработку технико-экономического обоснования для модернизации наземной инфраструктуры. Согласно графику, эти данные должны быть представлены к 1 сентября. После этого можно будет говорить о технических решениях, которые предполагается провести в рамках модернизации наземного комплекса.

— Сообщалось, что Казахстан готов выделить около $250 млн на модернизацию наземного комплекса, так ли это?

— Ориентировочная оценка стоимости создания комплекса "Байтерек" была начата еще год назад. На ракету-носитель, согласно озвученным данным, требуется порядка $500 млн, на модернизацию наземной инфраструктуры — порядка $245 млн.

Но ранее речь шла о завершении проекта к 2025 году, сейчас же сроки сократились, российская сторона предложила ускорить работы и осуществить первый пуск в 2022 году, а пилотируемый — в 2024-м. Только после предоставления российской стороной необходимых данных и их оценки можно будет говорить о более или менее примерной стоимости работ. Я думаю, примерная стоимость проекта станет понятна ближе к концу года.

— В связи с ускорением работ озвученная сумма возрастет или наоборот уменьшится?

— Учитывая, что речь теперь идет не о запуске какого-либо спутника, а о пилотируемом старте корабля "Федерация", то требования к обеспечению безопасности должны быть жестче. Соответственно, я подозреваю, что расходы вырастут, но затрудняюсь ответить на какую сумму.

— Есть ли у Казахстана средства и решения на уровне государства, чтобы выполнить эту задачу?

— Байконур для Казахстана является базой для развития космонавтики. И если бы не было Байконура, у нашей страны были бы совершенно другие амбиции. Отсюда в космос запустили первый искусственный спутник Земли, отсюда стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Мы это помним и пытаемся сохранить. Казахстан всеми силами будет поддерживать развитие космодрома. На это есть и политическая воля, и экономические возможности.

— Ранее сообщалось, что ракета для комплекса "Байтерек" может получить наименование "Сункар". Теперь же она получила официальное наименование "Союз-5". Сохранится ли название "Сункар"?

— Это название пока рабочее, оно сохраняется. Наземный комплекс, в свою очередь, сохранит название "Байтерек". Естественно, ракета с этого комплекса будет стартовать российская — "Союз-5". Но в космонавтике есть практика, когда ракетно-космическую технику для разных рынков именуют по-разному. Я думаю, что для Казахстана название проекта ракеты среднего класса "Сункар" сохранится.

— Если Россия предоставляет ракету, а Казахстан — наземный комплекс, будет ли Казахстан предлагать своих космонавтов в экипаж космического корабля "Федерация"?

— Пока мне трудно ответить на этот вопрос, но, конечно, если мы участвуем в пилотируем пуске с территории Казахстана, то мы будем предлагать России и решение своих национальных космических программ, в том числе с полетом казахстанского космонавта на орбиту.

В космосе были три казахстанских космонавта: трижды Талгат Мусабаев, Токтар Аубакиров и Айдын Аимбетов. Мы с надеждой смотрим на перспективы полета очередного казахстанского космонавта, но пока об этом рано говорить. Отправлять человека на орбиту просто так, ради самого факта полета — это неправильно. Как только будет сформирована очередная космическая программа, которая станет шестой для Казахстана, под нее будет формироваться список кандидатов для реализации. На уровне идей такое предложение звучит.

— Какие задачи будут решаться после создания ракетно-космического комплекса "Байтерек", учитывая, что Россия арендует Байконур до 2050 года?

— Самый главный проект для нас — космический ракетный комплекс "Байтерек", хотя и программу "Союз" мы планируем продолжать.

До 2025 года будет эксплуатироваться ракета-носитель "Протон". На сегодняшний день уже 92 казахстанских инженера работают как в монтажно-испытательном, так и техническом комплексах этой ракеты на космодроме Байконур. Первый пуск "Протона" в этом году состоялся с участием казахстанских инженеров. Кооперация между нашими странами в этом отношении усиливается. Если говорить о будущем, то, конечно, есть перспективные идеи, но о них пока рано говорить, сначала нужно решить вопрос с ракетой среднего класса.

— Россия неоднократно озвучивала идею создания после 2024 года орбитальной станции на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС). Возможно ли создание совместной российско-казахстанской орбитальной станции?

— Еще в рамках первой национальной космической программы для МКС разрабатывался казахстанский орбитальный модуль, но по определенным причинам его разработка застыла на уровне эскизного проектирования. Конечно, учитывая, что стратегическим партерном по освоению ближнего и дальнего космоса мы рассматриваем Россию, мы рассчитываем, что такие идеи в будущем будет реализованы.


Беседовал Дмитрий Струговец
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Байконур
МКС
Союз-5 РН
Федерация КК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 19:44
  • 2
"Росагролизинг" окажет содействие в реализации самолетов Т-500 калужской сборки
  • 27.07 19:33
  • 13
Правительство Украины постановило ликвидировать концерн "Антонов"
  • 27.07 19:32
  • 2
Крымский завод поставит ВМФ России первую партию малых ракетных кораблей
  • 27.07 19:24
  • 11
Крылья специальных операций
  • 27.07 19:23
  • 216
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 27.07 19:02
  • 25
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 27.07 18:46
  • 14
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 27.07 17:20
  • 81
Драйверы большой войны
  • 27.07 17:02
  • 23
КРЭТ будет создавать радары на основе технологий радиофотоники
  • 27.07 16:30
  • 1
«Запад-2017»: дилентанты в юбках претендуют на роль военных экспертов
  • 27.07 15:41
  • 1
США испытывает новейший конвертоплана V-280 Valor
  • 27.07 15:37
  • 1
В 2017 году будут построены еще пять самолетов Як-152
  • 27.07 15:37
  • 3
Создание истребителя вертикального взлета заложили в ГПВ 2018-2025 гг.
  • 27.07 15:32
  • 1
Американцы начали сборку "летающего крыла"
  • 27.07 14:37
  • 332
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
другие обсуждаемые темы