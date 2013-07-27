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Минобороны запустило к военно-морскому параду специальное интерактивное приложение

27.07.2017 ТАСС 234 0
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20380 "Совершенный"
Церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Совершенный". Владивосток, 20.07.2017
Источник: smitsmitty.livejournal.com / ТАСС

В частности, там доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Детальные данные о кораблях и самолетах, которые примут участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ 30 июля, появились в среду на сайте специального проекта Минобороны России. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В историко-познавательном разделе navyparade.mil.ru военное ведомство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения. Для удобства пользователей элементы оснащения каждого корабля подсвечиваются на специально созданных виртуальных моделях. В приложении также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики", - уточнили в Минобороны.

Помимо этого на сайте размещен обширный исторический раздел, в котором собраны биографии знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, данные о первых российских парусных кораблях, изменениях в форме одежды русских моряков и описания морских сражений, значимых для судьбы страны.

Главное меню исторической части представлено в виде виртуальной кают-компании, элементы интерьера которой позволяют перемещаться между представленными тематическими рубриками. Одна из них расскажет о традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены. Другая представляет собой онлайн-словарь морских терминов.

Ранее в рамках проекта Минобороны России опубликовало рубрику с уникальными экспонатами из фонда Центрального военно-морского музея и документами из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ. В их числе оказались страницы из первого военно-морского устава Петра I с пояснениями для современного читателя.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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