Казахстан намерен приобрести у РФ два Су-30СМ и четыре Ми-35М



Один из первых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "02 красный"). Алма-Ата, 12.12.2016

Источник: Максим Морозов / russianplanes.net Один из первых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "02 красный"). Алма-Ата, 12.12.2016Источник: Максим Морозов / russianplanes.net

По данным минобороны Казахстана, российская сторона подтверждает готовность обеспечить своевременную поставку самолетов и соответствующего оборудования

АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Казахстан планирует приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М в 2017 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана в ответе на официальный запрос ТАСС.

"В соответствии с условиями протокола о намерениях, подписанного 22 мая 2017 года в городе Москве, министерство обороны РК подтверждает намерения в дальнейшем приобретении фронтовых истребителей Су-30СМ производства ПАО "Иркут",- информировали в минобороны.

По данным ведомства, российская сторона подтверждает возможность и готовность обеспечить своевременную поставку самолетов и соответствующего оборудования Казахстану на условиях договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года.

"В текущем году министерству обороны РК планируется осуществление поставки двух единиц самолетов Су-30СМ и четырех единиц вертолетов Ми-35М", - уточнили в пресс-службе.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что в июне 2017 года от казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. По словам Шугаева, в настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ.