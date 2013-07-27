На переговорах Путина и аль-Малики обсуждались поставки танков Т-90 в Ирак
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев не сообщил, было ли принято какое-либо решение о поставках
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Вопрос поставок танков Т-90 Ираку обсуждался во вторник на переговорах президента России Владимира Путина и вице-президента Ирака Нури аль-Малики.
Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Тема затрагивалась. Затрагивалась вся текущая тематика", - сказал он. При этом он отказался отвечать на вопрос было ли принято какое-то решение о поставках. "У нас существует межправкомиссия, которая работает по своему плану. Не буду комментировать какие-то детали [по теме поставок танков], какие-то нюансы по количеству и прочее", - сказал он.
По его словам, на переговорах обсуждался "текущий ход выполнения существующих контрактов". "В этой связи мы наметили пути разрешения тех проблем, которые всегда существуют во взаимоотношениях в военно-технической сфере, это не неразрешимые проблемы, текущие", - добавил глава ведомства.
Шугаев не стал комментировать появившееся в СМИ заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдагана, что Анкара и Москва подписали конкретные документы в рамках соглашения о поставках российских комплексов С-400.
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26.07.2017
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