Американцы напечатали подводную лодку



Американские морские пехотинцы на учениях

Источник: © flickr.com, Marines Американские морские пехотинцы на ученияхИсточник: © flickr.com, Marines

Для американских "Морских котиков" создали уникальную подводную лодку. Сегодня, 25 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что Лаборатория подрывных технологий (Disruptive Technology Lab) ВМС США показала первую субмарину, напечатанную на 3D-принтере.

Создание пилотируемого подводного аппарата SEAL Delivery Vehicle (SDV), который используется для подводного перемещения бойцов подразделения "Морские котики" (SEAL), обычно занимает 3–5 месяцев и стоит до 800 000 долларов США. Сотрудники Disruptive Technology Lab при поддержке Oak Ridge National Laboratory (ORNL) смогли создать полный аналог SDV всего за три недели, потратив на это менее $80 тысяч.

Субмарина SDV, напечатанная на 3D-принтере

При создании субмарины вместо металла использовался композитный материал из углеродного волокна. На проектировку и печать шести деталей ушло две недели, ещё неделя понадобилась для сборки всей конструкции. За своё творение команда разработчиков уже получила награду от командования ВМС США.

В дальнейшем сотрудники Disruptive Technology Lab планируют создать с помощью 3D-принтера полностью водонепроницаемый корпус для субмарины и развивать возможности 3D-печати в создании боевой техники. В ВМС США заявляют, что учёные смогут приступить к тестированию этих прототипов субмарин уже в 2019 году.