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Американцы напечатали подводную лодку

26.07.2017 Warspot 53 0
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Американские морские пехотинцы на учениях
Американские морские пехотинцы на учениях
Источник: © flickr.com, Marines

Для американских "Морских котиков" создали уникальную подводную лодку. Сегодня, 25 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что Лаборатория подрывных технологий (Disruptive Technology Lab) ВМС США показала первую субмарину, напечатанную на 3D-принтере.

Создание пилотируемого подводного аппарата SEAL Delivery Vehicle (SDV), который используется для подводного перемещения бойцов подразделения "Морские котики" (SEAL), обычно занимает 3–5 месяцев и стоит до 800 000 долларов США. Сотрудники Disruptive Technology Lab при поддержке Oak Ridge National Laboratory (ORNL) смогли создать полный аналог SDV всего за три недели, потратив на это менее $80 тысяч.

Субмарина SDV, напечатанная на 3D-принтере

При создании субмарины вместо металла использовался композитный материал из углеродного волокна. На проектировку и печать шести деталей ушло две недели, ещё неделя понадобилась для сборки всей конструкции. За своё творение команда разработчиков уже получила награду от командования ВМС США.

В дальнейшем сотрудники Disruptive Technology Lab планируют создать с помощью 3D-принтера полностью водонепроницаемый корпус для субмарины и развивать возможности 3D-печати в создании боевой техники. В ВМС США заявляют, что учёные смогут приступить к тестированию этих прототипов субмарин уже в 2019 году.
25.07.2017
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США

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