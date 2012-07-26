Бразильцы меняют FN FAL на IA2

Бразильская армия вооружается отечественными автоматами. Вчера, 24 июля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Бразилии запустило процесс замены устаревших винтовок FN FAL новыми автоматами IA2.

Официально IA2 классифицируется как лёгкая автоматическая винтовка и выпускается в натовских калибрах 5,56?45 мм и 7,62?51 мм. В войска IA2 поставляется в нескольких модификациях: карабин (с укороченным стволом), а также полноразмерная и снайперская винтовки. В бразильской армии IA2 заменит бельгийскую автоматическую винтовку FN FAL, принятую на вооружение ещё в 1964 году и производившуюся по лицензии компанией Brazilian Armaments Industry (IMBEL).

Штурмовая винтовка. Источник: IMBEL IA2.

Как сообщает пресс-служба компании IMBEL, автомат IA2 — на 100% отечественная разработка и полностью состоит из деталей бразильского производства. В разработку этой модели оружия и налаживание её серийного производства было инвестировано порядка $50 млн.

Обзор винтовки IA2

Масса IA2 составляет от 3,2 до 3,8 кг (в зависимости от модификации), длина ствола — от 26 до 51 см, эффективная дальность огня — 300–600 м. Автомат впервые презентовали в 2012 году, и он уже поступил на вооружение в некоторые полицейские и армейские спецподразделения Бразилии. Теперь же IA2 заменит в войсках FN FAL и вскоре станет основным стрелковым оружием бразильской армии.