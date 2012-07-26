Накануне Дня ВДВ в парке "Патриот" будут выставлены новейшие тренажеры, предназначенные для обучения десантников



блок управления ПЗРК "ВЕРБА"

Источник: личное. блок управления ПЗРК "ВЕРБА"Источник: личное.

ЦАМТО, 25 июля. В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Минобороны РФ "Патриот" 29 июля в рамках торжественных мероприятий, посвященных 87-й годовщине образования ВДВ, впервые для гостей в свободном доступе будут выставлены новейшие компьютерные тренажеры, предназначенные для обучения десантников.

Это электронные тренажеры для подготовки экипажей боевых машин десанта (БМД), расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба", операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и стрелковые тренажеры для ведения ближнего боя "Вега-СВ".

Каждый из гостей праздника на безвозмездной основе с помощью инструктора сможет самостоятельно опробовать новейшие стрелковые тренажеры, отражающие в 3D проекции графический макет фоноцелевой обстановки с любым видеосюжетом. Тренажеры оснащены имитаторами оружия, полностью соответствующими массогабаритным характеристикам настоящих образцов стрелкового оружия.

Все тренажеры позволяют имитировать реальную боевую обстановку как в дневное, так и в ночное время суток с возможностью моделирования погодных условий, разных типов местности, радиоэлектронных и оптических помех, организованных противником.

Современные тренажеры позволяют значительно сократить сроки и качество обучения десантника, провести объективную оценку и анализ результатов знаний обучаемого, а также значительно снизить стоимость его обучения. Только в прошлом году на оснащение частей и подразделений ВДВ поступило более 20 новейших компьютерных динамичных тренажеров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.