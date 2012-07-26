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Экспозицию Концерна ВКО "Алмаз-Антей" на МАКС-2017 посетили более 40 иностранных делегаций

26.07.2017 ЦАМТО 61 0
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Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Источник: ТАСС

ЦАМТО, 25 июля. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подвел итоги участия на МАКС-2017. В рамках выставки свою продукцию представили более 20 дочерних обществ Концерна. Холдинг продемонстрировал свыше 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, а также ряд промышленных технологий.

Особое место на стенде Концерна было отведено презентации гражданской продукции, достижениям в области импортозамещения и аддитивных технологий. Стенд и открытая экспозиция Концерна пользовались неизменным успехом в течение всего времени проведения МАКС-2017.

Среди представленной продукции гражданского назначения наибольший интерес посетителей вызвали: комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства "Синтез-ПИВП", комплекс средств автоматизации управления воздушным движением "Синтез", аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", метеорологические радиолокаторы – "ДМРЛ-С" и "ДМРЛ-3", а также технологии 3D-печати, маркирующее оборудование и промышленные светильники.

На открытой экспозиции традиционно наибольшее внимание привлекли ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Бук-М2Э" и тренажер к самохоодной огневой установке из состава этого ЗРК в контейнерном исполнении, радиолокационные системы семейства "Небо", а также впервые представленный широкой публике новейший арктический ЗРК "Тор-М2ДТ".

Открытую экспозицию и стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" посетили свыше 40 иностранных делегаций более чем из 20 стран мира. В ходе работы представители холдинга провели целый ряд деловых встреч и переговоров, по итогам которых подписано несколько соглашений и контрактов.

В частности, заключен контракт с Министерством обороны Республики Беларусь на поставку белорусской стороне радиолокационного оборудования для Единой системы ПВО. "Этот документ подписан в рамках международного соглашения о военно-техническом сотрудничестве и является для нас значимым этапом в сфере самостоятельных поставок финальной продукции", – сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", глава делегации холдинга Вячеслав Дзиркалн.

Кроме того, Концерном подписано соглашение с компанией "Белтехэкспорт".

По оценке руководства Концерна ВКО "Алмаз-Антей", для компании прошедший "МАКС-2017" стал успешным. "Наши планы в рамках участия в выставке МАКС-2017 реализованы в полном объеме", – отметил В.Дзиркалн.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
25.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Небо РЛК
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Арктика

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