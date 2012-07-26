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Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа

26.07.2017 ЦАМТО 51 0
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Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Источник: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань

ЦАМТО, 25 июля. Из Петропавловска-Камчатского на остров Матуа 26 июля отправятся поисковые и научные группы Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Центра подводных исследований Российского географического общества (РГО) и Поискового движения России.

Суда вспомогательного флота Тихоокеанского флота (ТОФ) доставят на Курильский остров Матуа около 40 членов совместной экспедиции и специальное оборудование для проведения подводных исследований.

Также Экспедиционным центром Минобороны России планируется высадка групп на острова Кетой, Расшуа, Шикотан.

Это уже 18-я Камчатско-Курильская экспедиция, которая проводит научные изыскания на островах Курильской гряды.

С 26 июля по 5 сентября участники экспедиции проведут геофизические исследования территории острова, поиск объектов военно-технической истории и фортификации, а также паспортизацию обнаруженных объектов и комплексное обследование дна прибрежной акватории острова.

Русским географическим обществом и учеными из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, будет проведена видео и фотосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик.

Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тыс. лет, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Военнослужащими Восточного военного округа уже подготовлен специальный полевой лагерь для работы экспедиции. Оборудована полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи.

По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

Справочно:

С 2016 г. Министерство обороны РФ и РГО проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды.

Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 г. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды.

Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 км маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
25.07.2017
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