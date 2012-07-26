Вьетнам подтверждает заказ российских танков Т-90С
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Российской основной боевой танк Т-90С
Источник: фото через africanmilitaryblog.com
Вьетнам заказал у России основные боевые танки Т-90С/СК, об этом сообщило 21 июля 2017 года государственное вьетнамское информационное агентство.
В сообщении, в котором приведены комментарии российских оборонных чиновников, выступавших на пресс-конференции во время аэрокосмической выставки МАКС-2017 в Москве, говорится, что приобретение будет финансироваться за счет кредита, предоставленного Москвой.
В начале июля российский производитель танков «Уралвагонзавод» в своем годовом отчете сообщил, что он получил заказ от Вьетнама на основные боевые танки Т-90С/СК. T-90С является базовой экспортной моделью, а буква «K» в обозначении обозначает командирскую версию танка.
Стоимость сделки на Т-90 не была раскрыта, но, как полагают эксперты, она составляет около 250 млн. долл. США. Данный контракт представляет собой первый крупный заказ на новые танки, которые Народная армия Вьетнама (VPA) сделала на протяжении последних лет. Все закупки в течение последнего десятилетия и даже более, были направлены на модернизацию вьетнамских военно-морского флота и военно-воздушных сил.
В дополнение к танкам, в отчетах сообщается, что Вьетнам также может закупить у России четыре системы ПВО С-400 Триумф и многоцелевого боевого самолета МиГ-35 для замены во Вьетнамских ВВС истребителей МиГ-21.
Государственные информационные агентства в Ханое сообщили, что для поддержки этих и других закупок, оборонная промышленность России стремится расширить свое присутствие во Вьетнаме.
Сергей Вэй
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25.07.2017
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