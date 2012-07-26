Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Турция подписали документы по поставке С-400, заявил Эрдоган

26.07.2017 РИА Новости 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Мы с Россией сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство", - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития".

Турецкий лидер не уточнил, когда и какие именно документы были подписаны. Накануне он заявлял, что переговоры с Москвой о поставках С-400 "в основном завершились".

Эрдоган добавил, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность и должна это делать.

"А если есть возможность совместного производства (систем ПВО), то это всегда предпочтительно. Но если мы не можем годами осуществить подобное с США, то мы сами будем искать решение. Греция использует С-300, и США это не волнует. А почему их волнует наше сотрудничество с Россией?", - подчеркнул президент.

Ранее в Пентагоне выразили озабоченность желанием Анкары купить российские комплексы, потребовав объяснить этот шаг.

В Кремле не стали комментировать информацию о подписании с Анкарой документов по поставке С-400. Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что технические вопросы по контракту уже решены, остались только административные детали.

ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. На сегодняшний день Россия заключила контракт на поставку систем С-400 только с Китаем. Также ведутся переговоры с Индией.
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.07 01:17
  • 1
Причиной неудачного испытания системы ПРО США назвали ошибку оператора
  • 26.07 00:57
  • 12
ВМФ России получит новую сверхскоростную ракету-торпеду
  • 26.07 00:46
  • 9
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 26.07 00:23
  • 3
Военный эксперт: Т-90 в Ираке стал эффективнее "Абрамсов" и "Леопардов"
  • 25.07 23:51
  • 32
В России разработали сверхпрочный углепластик для космоса и авиации
  • 25.07 21:07
  • 4
Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года
  • 25.07 20:17
  • 3
Самолет Т-500 совершил дебютный полет на МАКС-2017
  • 25.07 20:12
  • 13
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 25.07 20:01
  • 59
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 25.07 19:57
  • 22
РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"
  • 25.07 19:42
  • 207
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 25.07 19:17
  • 27
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 25.07 19:08
  • 11
Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
  • 25.07 18:59
  • 1
Россия, США и ФРГ поборются за индийские БМП
  • 25.07 18:50
  • 1
Юг России усилили сверхзащищенными танками
другие обсуждаемые темы