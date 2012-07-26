Россия и Турция подписали документы по поставке С-400, заявил Эрдоган
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Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко
АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Мы с Россией сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство", - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития".
Турецкий лидер не уточнил, когда и какие именно документы были подписаны. Накануне он заявлял, что переговоры с Москвой о поставках С-400 "в основном завершились".
Эрдоган добавил, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность и должна это делать.
"А если есть возможность совместного производства (систем ПВО), то это всегда предпочтительно. Но если мы не можем годами осуществить подобное с США, то мы сами будем искать решение. Греция использует С-300, и США это не волнует. А почему их волнует наше сотрудничество с Россией?", - подчеркнул президент.
Ранее в Пентагоне выразили озабоченность желанием Анкары купить российские комплексы, потребовав объяснить этот шаг.
В Кремле не стали комментировать информацию о подписании с Анкарой документов по поставке С-400. Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что технические вопросы по контракту уже решены, остались только административные детали.
ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. На сегодняшний день Россия заключила контракт на поставку систем С-400 только с Китаем. Также ведутся переговоры с Индией.
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25.07.2017
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