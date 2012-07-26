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В "Вертолетах России" усомнились в зарубежном рейтинге оборонных предприятий

26.07.2017 Lenta.ru 71 0
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

"Вертолеты России" усомнились в объективности американского рейтинга 100 ведущих мировых производителей оружия и продукции военного назначения, составленного еженедельником Defense News. Как сообщили "Ленте.ру" в пресс-службе холдинга, выручка компании в 2016 году составила почти 3 миллиарда долларов.

Согласно финансовой отчетности по стандартам МСФО, выручка "Вертолетов России" от реализации продукции военного назначения (ПВН) в 2016 году составила 176,742 миллиарда рублей (2,995 миллиарда долларов), общая выручка — 214,36 миллиарда рублей (3,633 миллиарда долларов), а доля ПВН в структуре общей выручки — 82 процента. Этот показатель позволил бы холдингу занять 29-ю строчку рейтинга производителей оборонной продукции, между американской инженерно-строительной корпорацией Bechtel и международной машиностроительной компанией британского происхождения Babсock International.

Как сообщалось ранее, в рейтинг 100 ведущих мировых производителей оружия и продукции военного назначения вошли шесть российских компаний. 11-ю строчку занял концерн "Алмаз-Антей", объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие средства ПВО и ПРО. По итогам 2016 года выручка "Алмаз-Антея" увеличилась на 6 процентов, до 7,412 миллиарда долларов.

На 14-м месте Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с выручкой 5,636 миллиарда долларов. На 32-й позиции корпорация "Тактическое ракетное вооружение" с доходом в 2,866 миллиарда долларов. "Уралвагонзавод" (производит бронетехнику, дорожно-строительные машины, железнодорожные вагоны) занял 45-е место, его выручка — 1,584 миллиарда. Концерн "Радиоэлектронные технологии", объединяющий предприятия, выпускающие средства радиоэлектронной борьбы, — на 50-м месте с суммой в 1,365 миллиарда.

На 86-м месте рейтинга Defense News — российская компания РТИ (концерн "Радиотехнические и информационные системы"), занимается радиостроением, ракетной техникой, системами связи и безопасности. Ее доход в 2016 году составил 565,9 миллиона долларов.

Тройку лидеров в списке Defense News формируют американские аэрокосмические компании Lockheed Martin (выручка в 2016 году — 43,468 миллиарда долларов) и Boeing (29,5 миллиарда), и также британская оборонная корпорация BAE Systems (23,621 миллиарда).
25.07.2017
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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
Алмаз-Антей
Вертолеты России
Корпорация ТРВ
КРЭТ
ОАК
РТИ ОАО
Уралвагонзавод
Проекты
ИТ

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