«Рособоронэкспорт» подводит итоги МАКС-2017



Самолеты на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Самолеты на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

Результаты работы делегации АО «Рособоронэкспорт» в рамках деловой программы международного авиационно-космического салона МАКС-2017 превзошли планируемые. Компания продемонстрировала на выставке свыше 160 образцов продукции военного назначения и подписала 15 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве.

«В ходе деловой программы МАКС-2017 мы провели переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по результатам которых подписали 15 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве. По просьбе партнеров наши специалисты провели более 50 презентаций для делегаций из 20 стран. Это превысило ожидаемый нами результат», – сообщил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин, возглавлявший делегацию спецэкспортера на МАКС-2017.

«Рособоронэкспорт» представил более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. Для демонстрации военной техники и вооружения компания впервые применила новейшие выставочные технологии: голографические мультимедийные каталоги и стол с эффектом левитации.

Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков был проявлен к самолетам Су-35, Су-32, Су-30СМЭ, МиГ-35, Як-130, Як-152, Ил-76МД-90А и вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш в арктическом варианте, «Ансат» и «Ансат-У», Ми-38, Ми-26Т2. Кроме того, делегации стран-партнеров заинтересовались комплексами воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э» и комплексами с БЛА «Орлан-10Е», «Гранат-4Е», «Гранат-1Е», «Тахион».

Большое внимание уделили комплексам и средствам ПВО: ЗРК «Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК «Верба», РЛС «Ниобий-СВ», «Горнист» и «Гармонь», ПУ «Поляна-Д4М1», АСУ ПЗРК, комплексам РЭБ «Репеллент» и «Поле-21».

«Проведенная нами на МАКС-2017 работа и состоявшиеся встречи и переговоры несомненно будут способствовать продвижению российских вооружения и военной техники, налаживанию двусторонних контактов с представителями оборонных ведомств и иностранных предприятий промышленности, а также укреплению военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами», – добавил Сергей Ладыгин.

Итоги проведенных с иностранными партнерами переговоров подтвердили сохраняющийся интерес иностранных заказчиков к авиасалону и авиационно-космической технике, технике ПВО российского производства. Успешное применение российского оружия в реальных боевых условиях способствовало росту спроса у наших партнеров на зенитные ракетные системы С-400, а также самолеты Су-35 и Су-32.