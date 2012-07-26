Краснознаменный Китайско-Балтийский флот



Фрегат 575 Yueyang класса Type 054A Южного флота ВМС НОАК. Источник: www.news.cn

Источник: www.news.cn Фрегат 575 Yueyang класса Type 054A Южного флота ВМС НОАК. Источник: www.news.cnИсточник: www.news.cn

Корабли РФ и КНР впервые сойдутся на учениях в море под Калининградом

В Балтийском море сегодня начинается активная фаза совместных военных учений России и Китая, которые продлятся до 28 июля. Впервые китайский флот встретился с российским на столь северной широте. Для Москвы событие станет скорее политическим, а вот Пекину даст важный опыт дальних морских походов. Такой опыт ему необходим: один из посланных на учения эсминцев сломался по дороге, и его вынуждены были в экстренном порядке заменить другим.

Масштаб учений небольшой: от России в них задействованы корветы "Стерегущий" и "Бойкий" (оба — проект 20380), а от Китая — эсминец "Хэфэй" (052D), фрегат "Юньчэн" (054A) и судно обеспечения "Ломаху" (903A). В конце прошлой недели корабли КНР прибыли на Балтийскую военно-морскую базу ВМФ РФ (город Балтийск под Калининградом) для участия в протокольных мероприятиях и церемонии открытия. Затем началась береговая фаза учений. В ходе же активной морской фазы представители флотов двух стран должны отработать координацию в ходе противолодочной, противокорабельной и противовоздушной обороны. Кроме того, моряки освободят условно захваченное пиратами судно и проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. В Минобороны РФ говорят, что после завершения учений китайские корабли зайдут и в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в праздновании Дня ВМФ России. По сведениям “Ъ”, эти учения были предусмотрены планом военного сотрудничества РФ и КНР, подписанным в июне текущего года.

Совместные военно-морские учения две страны проводят с 2005 года преимущественно под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Цикл учений вне рамок ШОС "Морское взаимодействие" был начат в 2012 году, и с тех пор было проведено шесть раундов. Флоты двух стран отрабатывали совместные действия в Желтом, Японском, Восточно-Китайском (дважды), Средиземном и Южно-Китайском морях. Маневры на Балтике стали новым раундом "Морского взаимодействия".

"Конечно, это в первую очередь политический жест, но и важные военные последствия у него будут, особенно для китайцев,— сообщил “Ъ” эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.— Во-первых, для Пекина это редкая возможность провести свои корабли через полмира, испытать их в длинном походе". Результаты пока неблестящие: по информации издания East Pendulum, в Индийском океане у эсминца "Чанша", который должен был принять участие в учениях, вышла из строя энергоустановка, его пришлось экстренно поменять на эсминец такого же типа "Хэфэй". Издание со ссылкой на осведомленные источники в Китае добавляет, что после инцидента сотрудники китайской компании CSIC (поставщик энергоустановки) были вызваны на срочное совещание в Пекин. Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин не считает этот инцидент критичным. "052D — корабли нового типа, и в этом случае проблемы с энергоустановкой довольно распространены,— сообщил он “Ъ”.— Можно вспомнить, как недавно несколько раз из-за этого выходил из строя новейший американский эсминец Zumwalt".

Во-вторых, продолжает Андрей Фролов, важность учений для китайцев состоит в том, что они проверяют свой флот в совершенно непривычных по сравнению с Тихим океаном условиях. "В Балтийском море другая гидрология, другого уровня военное окружение. За учениями будут внимательно следить со всех сторон страны НАТО, к чему китайцы не привыкли",— отмечает собеседник “Ъ”. Командование вооруженных сил США в Европе (EUCOM) действительно заранее заявило, что будет "наблюдать за ходом маневров". "Мы поддерживаем право всех стран проводить учения в международных водах и надеемся, что их участники будут придерживаться международных законов в этой сфере",— говорилось в сообщении EUCOM.

В последние годы акватория Балтийского моря стала ареной интенсивного противостояния самолетов и кораблей России и НАТО. Стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении правил безопасности и "опасном маневрировании", которое может повлечь за собой столкновение. Последний на данный момент громкий случай произошел 21 июня, когда истребители ВВС Польши F-16, патрулировавшие небо в рамках миссии НАТО Air Policy, сблизились с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он находился в нейтральном воздушном пространстве. Пресс-офис НАТО тогда заявил, что подлет был осуществлен для опознания самолета — тот не отвечал на сигналы транспондера.

По мнению экспертов, китайский визит в Балтийское море — это отчасти благодарность Москве за участие в прошлогодних маневрах в Южно-Китайском море, которые были очень важны для КНР. "Те учения с политической точки зрения были затратны для России,— заявил “Ъ” эксперт Центра российских и евразийских исследований имени Кэтрин Дэвис Гарвардского университета Дмитрий Горенбург.— Они показали, что Россия ценит сотрудничество с Китаем больше, чем партнерство со странами Юго-Восточной Азии. В особенности это актуально в ситуации с Вьетнамом, который также имеет претензии на территории в Южно-Китайском море".

Китай, напомним, имеет там территориальный спор с четырьмя другими государствами региона. Эксперты из Юго-Восточной Азии, Японии и НАТО неоднократно говорили “Ъ”, что в их странах участие России в маневрах в Южно-Китайском море в 2016 году было воспринято как поддержка китайских территориальных претензий. Представители МИД РФ парировали: делать из этого факта вывод о поддержке Москвой требований Пекина к его соседям не следует.

Михаил Коростиков