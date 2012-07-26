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Экспозиция КРЭТ на МАКС-2017 отмечена вниманием высшего руководства страны и бизнес-партнеров

26.07.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 210 0
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Логотип Концерна «Радиоэлектронные технологии»
Логотип Концерна «Радиоэлектронные технологии»
Источник: http://kret.com/

Главным событием работы экспозиции Акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные Технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) стало посещение павильона концерна Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Генеральный директор КРЭТ Николай Колесов доложил Президенту РФ о работе комплекса новейшего бортового радиоэлектронного оборудования и инновационного медицинского модуля для вертолета Ансат.


Предприятия Концерна представили на МАКС-2017 более 200 разработок, которые вызвали большой интерес участников и гостей мероприятия. Посетители павильона смогли ознакомиться с продукцией 24 предприятий, входящих в состав КРЭТ.


Было подписано 8 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, ведомствами и партнерами, проведены переговоры с представителями более 50 российских и 20 зарубежных компаний.


Одним из ключевых событий авиасалона стала передача Воздушно-космическим силам России созданной в рамках ГОЗ высокоэффективной станции радиоэлектронного подавления САП-518СМ. Это – первая поставка данного изделия войскам в рамках исполнения Государственного оборонного заказа. «В нынешнем году Минобороны России получит более 10 подобных станций для истребителей Су-30СМ, - подчеркивает советник первого заместителя генерального директора Концерна Владимир Михеев. – Выполнение Гособоронзаказа идет в полном соответствии с установленным графиком».


КРЭТ передал ПАО «Сухой» комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины-10В», предназначенный для индивидуальной защиты самолетов фронтовой авиации. Данный комплекс устанавливается на самолет Су-34. «На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолётов Су-34 и 100% оборудованы комплексами "Хибины-10В, которые значительно повышают не только живучесть, но и боевую эффективность этой уникальной машины", - говорит Владимир Михеев.


В рамках реализации стратегии Государственной корпорации Ростех и КРЭТ, направленной на увеличение доли гражданской продукции, были подписаны соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом («электронная путевка» - создание полной базы данных о реализуемых в стране турпродуктах) и Национальным центром информатизации (разработка и продвижение персональных кардиорегистраторов для дистанционного контроля состояния здоровья человека).


В сфере поддержки высшей школы и подготовки высококвалифицированных кадров для нужд российский оборонной промышленности КРЭТ выступил организатором круглого стола «Межведомственное сотрудничество в научно-образовательной сфере: опыт и перспективы». Его участники подписали совместный меморандум, в котором призвали Минпромторг и Минобороны России разработать меры, обеспечивающие более активное привлечение ВУЗов к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, а также принять ряд дополнительных мер по усилению взаимодействия между Минпромторгом и Минобрнауки.


«Повышенный интерес специалистов на стенде КРЭТ вызвали футуристические кабины летательных аппаратов самолётного и вертолётного типов, в которых было установлено принципиально новое пилотажно-навигационное оборудование, - отмечает Владимир Михеев - В зоне демонстрации бортовых средств радиоэлектронной борьбы впервые был показан комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины-М», предназначенный для защиты самолётов Су-35, а также комплекс обороны «Президент-С» для боевых и военно-транспортных вертолётов. Не остались без пристального внимания посетителей новые шлемы пилотов, многофункциональные индикаторы «стеклянной кабины», лазерные гироскопы и радары».


Сверхсовременное оборудование, представленное в павильоне, удобное внутреннее расположение стендов и выставочных зон, наличие опытных сотрудников, готовых ответить на любой сложный вопрос, доступность красочных печатных и иных раздаточных материалов – все это привлекало в павильон Концерна многочисленные российские и зарубежные делегации, простых посетителей. Как результат - экспозиция КРЭТ была отмечена Дипломом организатора салона МАКС-2017 как «Лучший выставочный павильон».


Международный авиационно-космический салон прошел с 18 по 23 июля 2017 года в г. Жуковском на территории ЛИИ им. Громова.
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Су-30
Су-34
Су-35
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