На Балтике начинается активная фаза российско-китайских военно-морских учений
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Моряки проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям
КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Активная фаза российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" начинается во вторник в Балтийском море, сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
"Сегодня российские и китайские корабли, участвующие в учениях, покидают места стоянок в Балтийске (главная военно-морская база флота) и направляются в полигоны Балтийского моря для практического выполнения задач маневров", - сказал он. Во вторник морякам предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Отряд кораблей ВМС Китая представлен эсминцем Hefei, фрегатом Yuncheng и судном снабжения Luomahu.
От ВМФ России в учениях задействованы корветы "Стерегущий" и "Бойкий", а также спасательный буксир СБ-123. На различных фазах маневров также будут привлекаться корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 морской авиации Балтийского флота, вертолеты, базирующиеся на китайских кораблях.
Руководство учениями осуществляет объединенный штаб во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России вице-адмиралом Александром Федотенковым и заместителем главнокомандующего ВМС КНР вице-адмиралом Тянь Чжуном.
В ходе активной фазы учений, которая пройдет с 25 по 27 июля, моряки двух стран практически отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны, проведут операции по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю.
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25.07.2017
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