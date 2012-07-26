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На Балтике начинается активная фаза российско-китайских военно-морских учений

26.07.2017 ТАСС 75 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Моряки проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Активная фаза российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" начинается во вторник в Балтийском море, сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Сегодня российские и китайские корабли, участвующие в учениях, покидают места стоянок в Балтийске (главная военно-морская база флота) и направляются в полигоны Балтийского моря для практического выполнения задач маневров", - сказал он. Во вторник морякам предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Отряд кораблей ВМС Китая представлен эсминцем Hefei, фрегатом Yuncheng и судном снабжения Luomahu.

От ВМФ России в учениях задействованы корветы "Стерегущий" и "Бойкий", а также спасательный буксир СБ-123. На различных фазах маневров также будут привлекаться корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, военно-транспортные самолеты Ан-26 морской авиации Балтийского флота, вертолеты, базирующиеся на китайских кораблях.

Руководство учениями осуществляет объединенный штаб во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России вице-адмиралом Александром Федотенковым и заместителем главнокомандующего ВМС КНР вице-адмиралом Тянь Чжуном.

В ходе активной фазы учений, которая пройдет с 25 по 27 июля, моряки двух стран практически отработают вопросы совместной организации противодиверсионной, противовоздушной и противокорабельной обороны, проведут операции по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю.
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ан-26
Бойкий
Ка-27
Су-24
Компании
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Проекты
20380 Корвет-1
БФ

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