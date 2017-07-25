Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Самолет Т-500 совершил дебютный полет на МАКС-2017

26.07.2017 ОАО "ОНПП "Технология" 842 3
0
Понравилась новость?
 +1
Т-500
Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-2017
Источник: https://technologiya.ru/

23 июля специализированное воздушное судно для выполнения авиахимработ Т-500 приняло участие в летной программе МАКС-2017.


Участники и гости МАКС-2017 тепло встретили дебютанта. В небе над территорией Международного авиационно-космического салона самолет Т-500 провел семь минут, с высоты продемонстрировав зрителям карбоновое крыло.


Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
Источник: https://technologiya.ru/

«Этот уникальный самолет прекрасно вписался в летную программу МАКС-2017, целью которой, как правило, является демонстрация новых образцов авиационной техники. Созданный полностью из композиционных материалов по новейшим авиационным технологиям Т-500 стал не только дебютом авиасалона, но и новым словом гражданской авиации», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина Андрей Силкин.


Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
Источник: https://technologiya.ru

Т-500 — специализированное воздушное судно нового поколения для проведения авиахимработ. Планер самолета полностью выполнен из композиционных материалов, при производстве применён метод горячего формования, поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в регионах с жарким климатом. Остекление Т-500 выполнено из высокопрочного материала, имеет многофункциональное покрытие, защищающее пилота от воздействия вредных внешних факторов.


Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
Источник: https://technologiya.ru

Форсуночная система распыления химикатов самолета рассчитана на современную технологию ультрамалообъемного опрыскивания, позволяющую проводить экономичную и эффективную обработку новейшими типами химических составов. Производительность – более 150 гектаров в час. Самолет можно использовать для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.


Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
Источник: https://technologiya.ru

Самолет Т-500 производится ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина совместно с разработчиком – Фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан).
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Технология ОНПП Ромашина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Vadim Martinov
44
№1
25.07.2017 16:31
Видел это чудище на МАКС-2017 ужасный конечно, брат близнец су-38.
0
Сообщить модератору
RU
VK
338
№2
25.07.2017 18:42
проект в мультике подсмотрели?
http://www.toyway.ru/pic-news/2t.png
+2
Сообщить модератору
RU
Алексей60
1945
№3
25.07.2017 20:17
Очень похож на Air Tractor Model AT-500
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.07 01:17
  • 1
Причиной неудачного испытания системы ПРО США назвали ошибку оператора
  • 26.07 00:57
  • 12
ВМФ России получит новую сверхскоростную ракету-торпеду
  • 26.07 00:46
  • 9
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 26.07 00:23
  • 3
Военный эксперт: Т-90 в Ираке стал эффективнее "Абрамсов" и "Леопардов"
  • 25.07 23:51
  • 32
В России разработали сверхпрочный углепластик для космоса и авиации
  • 25.07 21:07
  • 4
Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года
  • 25.07 20:17
  • 3
Самолет Т-500 совершил дебютный полет на МАКС-2017
  • 25.07 20:12
  • 13
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 25.07 20:01
  • 59
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 25.07 19:57
  • 22
РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"
  • 25.07 19:42
  • 207
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 25.07 19:17
  • 27
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 25.07 19:08
  • 11
Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
  • 25.07 18:59
  • 1
Россия, США и ФРГ поборются за индийские БМП
  • 25.07 18:50
  • 1
Юг России усилили сверхзащищенными танками
другие обсуждаемые темы