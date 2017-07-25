Самолет Т-500 совершил дебютный полет на МАКС-2017



Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-2017

Источник: https://technologiya.ru/ Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-2017Источник: https://technologiya.ru/

23 июля специализированное воздушное судно для выполнения авиахимработ Т-500 приняло участие в летной программе МАКС-2017.

Участники и гости МАКС-2017 тепло встретили дебютанта. В небе над территорией Международного авиационно-космического салона самолет Т-500 провел семь минут, с высоты продемонстрировав зрителям карбоновое крыло.

Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17 Источник: https://technologiya.ru/

«Этот уникальный самолет прекрасно вписался в летную программу МАКС-2017, целью которой, как правило, является демонстрация новых образцов авиационной техники. Созданный полностью из композиционных материалов по новейшим авиационным технологиям Т-500 стал не только дебютом авиасалона, но и новым словом гражданской авиации», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина Андрей Силкин.

Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17 Источник: https://technologiya.ru

Т-500 — специализированное воздушное судно нового поколения для проведения авиахимработ. Планер самолета полностью выполнен из композиционных материалов, при производстве применён метод горячего формования, поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в регионах с жарким климатом. Остекление Т-500 выполнено из высокопрочного материала, имеет многофункциональное покрытие, защищающее пилота от воздействия вредных внешних факторов.

Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17 Источник: https://technologiya.ru

Форсуночная система распыления химикатов самолета рассчитана на современную технологию ультрамалообъемного опрыскивания, позволяющую проводить экономичную и эффективную обработку новейшими типами химических составов. Производительность – более 150 гектаров в час. Самолет можно использовать для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.

Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17 Источник: https://technologiya.ru

Самолет Т-500 производится ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина совместно с разработчиком – Фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан).