Самолет Т-500 совершил дебютный полет на МАКС-2017
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Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-2017
Источник: https://technologiya.ru/
23 июля специализированное воздушное судно для выполнения авиахимработ Т-500 приняло участие в летной программе МАКС-2017.
Участники и гости МАКС-2017 тепло встретили дебютанта. В небе над территорией Международного авиационно-космического салона самолет Т-500 провел семь минут, с высоты продемонстрировав зрителям карбоновое крыло.
|Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
|Источник: https://technologiya.ru/
«Этот уникальный самолет прекрасно вписался в летную программу МАКС-2017, целью которой, как правило, является демонстрация новых образцов авиационной техники. Созданный полностью из композиционных материалов по новейшим авиационным технологиям Т-500 стал не только дебютом авиасалона, но и новым словом гражданской авиации», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина Андрей Силкин.
|Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
|Источник: https://technologiya.ru
Т-500 — специализированное воздушное судно нового поколения для проведения авиахимработ. Планер самолета полностью выполнен из композиционных материалов, при производстве применён метод горячего формования, поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в регионах с жарким климатом. Остекление Т-500 выполнено из высокопрочного материала, имеет многофункциональное покрытие, защищающее пилота от воздействия вредных внешних факторов.
|Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
|Источник: https://technologiya.ru
Форсуночная система распыления химикатов самолета рассчитана на современную технологию ультрамалообъемного опрыскивания, позволяющую проводить экономичную и эффективную обработку новейшими типами химических составов. Производительность – более 150 гектаров в час. Самолет можно использовать для мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.
|Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
|Источник: https://technologiya.ru
Самолет Т-500 производится ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина совместно с разработчиком – Фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан).
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25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
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Vadim Martinov
44
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№1
25.07.2017 16:31
Видел это чудище на МАКС-2017 ужасный конечно, брат близнец су-38.
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VK
338
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№2
25.07.2017 18:42
проект в мультике подсмотрели?
http://www.toyway.ru/pic-news/2t.png
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