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Зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF-009

26.07.2017 bmpd.livejournal.com 52 0
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Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Christopher F. Foss "Rheinmetall Air Defence preps GDF-009 AAG for production", Rheinmetall Air Defence (швейцарское подразделение концерна Rheinmetall; бывшая известная компания Oerlikon Contraves, приобретенная Rheinmetall в 2000 году) сообщила о создании ею 35-мм спаренной буксируемой зенитной артиллерийской установки Oerlikon GDF-009, представляющей собой новейшую итерацию популярных на мировом рынке 35-мм зенитных артиллерийских установок серии GDF, производимых с 1961 года и приобретенных минимум 36 странами. Следует отметить, что в самое последнее время Rheinmetall вернулся к брендированию продукции Rheinmetall Air Defence под маркой "Oerlikon", хотя подразделение утратило свое историческое название в 2009 году.

Новая 35-мм спаренная буксируемая зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF-009 в стандартной конфигурации в боевом положении (с) Rheinmetall Air Defence

Макет GDF-009 впервые демонстрировался на выставке IDEF-2015 в Стамбуле в мае 2015 года, однако в окончательном виде облик установки претерпел изменения. При этом в целом артиллерийская установка Oerlikon GDF-009 сохранила конструкцию предыдущих серийных вариантов данной системы (GDF-001. GDF-002, GDF-003, GDF-005 и GDF-007) и оснащена двумя 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDC cкорострельностью 550 выстрелов в минуту на ствол (устанавливаются с версии GDF-003), использующими стандартные снаряды Oerlikon 35 x 228 мм различного назначения. Боекомплект на установке 280 выстрелов, в том числе 112 готовых к стрельбе. Производство выстрелов осуществляется Rheinmetall Weapons and Munitions (RWM) Schweiz (бывшее Oerlikon Contraves Pyrotec AG) на предприятии в Цюрихе.

В отличие от установок GDF предыдущих версий, GDF-009 оснащена не генератором для электропитания, а блоком аккумуляторов, установленным в носовой части четырехколесного лафета, блок заряжается от внешнего источника. Для управления огнем, как и на предыдущих установках, используется внешняя система управления огнем Oerlikon Skyguard 3 (включает радиолокационный, электронно-оптический и лазерный каналы и размещается на прицепе), одна система управляет двумя огневыми установками.

Однако, в отличие от прежних вариантов, GDF-009 может быть оснащена собственной системой управления огнем, размещенной на установке - в модификации GDF-009 EO устанавливается электронно-оптическая круглосуточная система слежения за целью компании Chess Dynamics в виде стабилизированного модуля кругового обзора, оснащенного тепловизионным, электронно-оптическим и лазерным каналами. В модификации GDF-009 TREO устанавливается также РЛС обнаружения и сопровождения цели Х-диапазона с дополнительным электронно-оптическим блоком. РЛС способна обнаруживать воздушные цели на дистанции до 50 км.

Заявляется, что GDF-009 способна вести огонь программируемыми снарядами AHEAD, хотя для этого "требуется некоторая модификация баллистического вычислителя".

В 2017 году Таиланд по контракту 2015 года должен получить партию зенитных установок предшествующей модификации Oerlikon GDF-007. Сообщается, что для этих систем Таиланд заказал партию снарядов AHEAD.

Новая 35-мм спаренная буксируемая зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF-009 в модификации GDF-009 EO с электронно-оптической круглосуточной системой слежения за целью компании Chess Dynamics (с) Rheinmetall Air Defence (via Jane's)

Новая 35-мм спаренная буксируемая зенитная артиллерийская установка Oerlikon GDF-009 в модификации GDF-009 TREO с РЛС обнаружения и сопровождения цели Х-диапазона с дополнительным электронно-оптическим блоком (с) Rheinmetall Air Defence (via Jane's)
25.07.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Таиланд
Компании
Rheinmetall

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