Россия поможет Ирану в испытаниях пилотируемого космического корабля

Госкорпорация "Роскосмос" поможет Ирану в тестировании пилотируемого космического корабля, сообщили в научно-исследовательского института при министерстве науки Ирана.

"Мы сейчас занимаемся разработкой соответствующей капсулы, которая будет с собой возить в космос человека. Это похоже на макет "Союза". И мы сейчас взаимодействуем с "Роскосмосом" с тем, чтобы "Роскосмос" мог бы подтвердить стандарты, произведенной на территории Ирана капсулы, чтобы потом с помощью этой капсулы отправить в космос человека", — сказал он.

По его словам, этот запуск является очень ценным и важным для Ирана. Он отметил, что запуск будет считаться успешным, если Иран сможет вывести на околоземную орбиту высотой 400 км груз весом две тонны, и он сделает один или два витка вокруг Земли.