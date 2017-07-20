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Россия поможет Ирану в испытаниях пилотируемого космического корабля

21.07.2017 RNS 143 0
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Госкорпорация "Роскосмос" поможет Ирану в тестировании пилотируемого космического корабля, сообщили в научно-исследовательского института при министерстве науки Ирана.

"Мы сейчас занимаемся разработкой соответствующей капсулы, которая будет с собой возить в космос человека. Это похоже на макет "Союза". И мы сейчас взаимодействуем с "Роскосмосом" с тем, чтобы "Роскосмос" мог бы подтвердить стандарты, произведенной на территории Ирана капсулы, чтобы потом с помощью этой капсулы отправить в космос человека", — сказал он.

По его словам, этот запуск является очень ценным и важным для Ирана. Он отметил, что запуск будет считаться успешным, если Иран сможет вывести на околоземную орбиту высотой 400 км груз весом две тонны, и он сделает один или два витка вокруг Земли.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Иран
Россия
Компании
Роскосмос

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