Ту-204 не долетают до МС-21



Самолет Ту-204-300 специального летного отрядя "Россия".

Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости Самолет Ту-204-300 специального летного отрядя "Россия".Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости

Авиакомпании Red Wings может быть вынуждена отказаться от своих семи Ту-204 еще до 2019 года, когда рассчитывает получить новые МС-21. Производитель, ПАО "Туполев", пока не готов продлевать ресурс самолетов на такой срок. В итоге уже осенью Red Wings готовится поставить на прикол два Ту-204, а в 2018 году остальные. После этого компании, которая с 2007 года использовала только российские самолеты, придется временно перейти на импортные Airbus 320/321. Эксперты сомневаются, что Ту-204 удастся эксплуатировать до прихода МС-21, первый полет которого состоялся лишь в конце мая, но не видят в замене значительных рисков.

Эксплуатация двух Ту-204 в Red Wings (принадлежит лизинговой "Ильюшин Финанс Ко") может прекратиться уже осенью, рассказал "Ъ" гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев. Сейчас парк Red Wings состоит из семи Ту-204-100, договоры лизинга заканчиваются в 2022-2023 годах. Причиной досрочного вывода самолетов господин Ключарев назвал непродление их ресурса производителем - ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

По договору и спецификации назначенный ресурс Ту-204 - 40 тыс. часов, или 25 тыс. посадок, говорит глава Red Wings, но производитель подтвердил ресурс лишь на 8 тыс. посадок. "Путем договоренностей с "Туполевым" удалось продлить ресурс одного самолета до 8,5 тыс. посадок,- поясняет он,- из которых не использовано только 200. Поэтому этот и еще один самолет смогут эксплуатироваться лишь до осени". Оставшиеся пять Ту-204 можно эксплуатировать лишь до конца 2018 года с учетом "ограниченной утилизации - 2 тыс. часов в год, или 800 посадок". "При увеличении налета до 3,5 тыс. часов в год ресурс закончится за пять лет, что явно уступает зарубежным аналогам, ресурс которых составляет в среднем 25 лет",- замечает топ-менеджер.

По словам главы Red Wings, пока "Туполев" только предложил поменять составные части конструкции, но "такая процедура нигде не прописана, нет соответствующего бюллетеня". Представитель "Туполева" сообщил "Ъ", что о проблеме известно и с Red Wings идут переговоры о продлении ресурса самолета до 10 тыс. часов. Ту-204 уже не производится для коммерческих эксплуатантов и поставляется в спецверсиях (например, для авиаотряда "Россия", "Почты России" и т. д.).

До недавнего времени Red Wings (в 2016 году заняла 17-е место в РФ по пассажиропотоку, снизившемуся на 11%, до 922 тыс. человек) была единственной авиакомпанией, использовавшей только российские самолеты. Но весной в парк перевозчика начали поступать шесть Airbus 320/321 (поставки завершатся до 2018 года) в краткосрочный лизинг до пяти лет. Как поясняет источник "Ъ", Airbus помогут Red Wings "раскатать маршруты" под перспективный российский МС-21 с похожей вместимостью (в разных версиях и компоновках от 150 до 200 мест против 140-220 у A320/321). 16 МС-21 (пока не выпускается) Red Wings должна получить в 2019-2022 годах, до этого срока "компания постарается дотянуть эксплуатацию Ту-204". Господин Ключарев отмечает, что эксплуатацию Ту-204 осложняет поставка комплектующих - процесс может растянуться на несколько месяцев. "При высоком потреблении топлива, характерном для этих самолетов, полеты на Ту-204 в низкий сезон приносят только убытки",- подчеркивает он.

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что задача эксплуатации "недоделанного" самолета на завершающих этапах жизненного цикла крайне сложна: "С одной стороны, болезненно проявляются все недоделки, а с другой - производитель, если он и существует, теряет к продукту всякий интерес и практически прекращает поддержку эксплуатации". По мнению эксперта, Red Wings вряд ли сможет "дотащить" Ту-204 до его замены на МС-21 (пока даже не сертифицирован, впервые взлетел в конце мая), но в переходный период авиакомпания вполне может использовать западную авиатехнику.