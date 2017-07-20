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Эксперт: то, что показали Т-50 на МАКСе, вводит в "состояние ступора"

21.07.2017 РИА Новости 721 0
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Истребитель Т-50
Истребитель Т-50 (ПАК ФА)
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения Т-50 завершен, сообщил главком ВКС России Виктор Бондарев. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил впечатляющее выступление российского истребителя на авиасалоне МАКС-2017.

Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщил, что первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) завершен.

"Сегодня историческое событие - в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", - сказал он.

Т-50 (ПАК ФА - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет должен сменить в ВКС Су-27. Планируется, что до 2020 года военные получат 55 истребителей пятого поколения.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил впечатляющее выступление российского истребителя на авиасалоне МАКС-2017.

"Это действительно знаковое событие, хотя бы потому, что мы - вторая страна, которая подходит к этапу серийного выпуска этих машин - истребителей пятого поколения. То, что показали Т-50 на МАКСе - это состояние ступора, особенно по маневренности. Бой, который устроил (заслуженный летчик-испытатель, герой России) Сергей Богдан со своим товарищем в небе, очень впечатлил. Машины делали такое! Я видел на "Фарнборо" (авиасалон, проходящий в Великобритании - ред.), как летает F-22, но даже близко такого не было", - сказал Дмитрий Дрозденко.

По его словам, единственным конкурентом Т-50 является американский F-22 Raptor. Но и перед ним российский самолет имеет важное преимущество.

"Конкурент у него один - это F-22 Raptor, остальные - не конкуренты. При этом преимущество Т-50 в том, что машина, в отличие от Raptor - более новая. За счет того, что она создавалась позже, она вобрала в себя большее количество технологических инноваций. Хотя есть, возможно, определенные недостатки, про которые мы не знаем - например, мы не знаем степень готовности электроники. Но ведь этого не знают и про американцев, так как компании просто не заявляют какие-то параметры", - отметил эксперт.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Су-27
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
Истребитель 5 поколения

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