Утопить "Королеву". Британские ученые испугались "дешевых" российских ракет



Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты

Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракетыИсточник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Андрей Коц. Передовые военные корабли стран НАТО, в частности американские и британские, очень уязвимы для простых и дешевых систем вооружения, которыми обладают Россия, Китай и ряд других государств. Об этом говорится в июльском исследовании британского оборонного института Royal United Service Institute (RUSI). Эксперты Туманного Альбиона признали: дорогое оружие далеко не всегда способно противостоять "асимметричным угрозам" со стороны умного и изобретательного противника.

"Россия и Китай обладают большими возможностями для разведки и уничтожения высокоточным оружием западных надводных кораблей, военных самолетов и, возможно, хорошо защищенных наземных целей, - говорится в исследовании. - Потенциальные противники Великобритании прилагают все усилия к созданию относительно дешевых вооружений, которые могут обезвредить или уничтожить дорогостоящие".

По мнению аналитиков RUSI, наибольшую угрозу "потенциальные противники" могут представлять для западных авианосцев, в частности для новейшего британского корабля "Королева Елизавета". Он, напомним, был передан флоту в конце июня. За этим событием незамедлительно последовала словесная пикировка между министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном и официальным представителем российского военного ведомства Игорем Конашенковым. Первый, напомним, заявил, что русские, глядя на новый авианосец, будут испытывать зависть. Второй спокойно ответил, что "Королева Елизавета" для российских ВМФ - "всего лишь удобная крупногабаритная морская цель".

"Кораблекрушение" для НАТО

Конечно, уничтожить авианосец технологически развитого государства - задача, мягко говоря, непростая. Сам по себе такой корабль практически беззащитен, но его всегда сопровождает мощный флот прикрытия: крейсера, эсминцы, фрегаты, многоцелевые подводные лодки. Авианосец всегда находится в центре боевого порядка (ордера) авианосной ударной группы (АУГ) и надежно защищен ее средствами противовоздушной и противолодочной обороны. Однако у британских военных экспертов есть все основания опасаться неприятного для своих кораблей развития событий в случае вооруженного конфликта.

"Противокорабельная ракета стоимостью менее полумиллиона фунтов способна по меньшей мере обезвредить британский авианосец стоимостью более чем три миллиарда, - говорится в докладе RUSI. - А залп десяти таких ракет обойдется российской казне менее чем в четыре миллиона фунтов. Китай и Россия концентрируют свои усилия на точечном выведении из строя ключевых военных средств НАТО - больших, малочисленных и дорогих. Такие цели гораздо проще уничтожить, сосредоточив на них огонь, чем создать что-то подобного уровня для борьбы "на равных".

Самый мощный корабль российского ВМФ, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" способен дать полный залп 20 противокорабельными ракетами П-700 "Гранит" (по классификации НАТО, SS-N-19 Shipwreck - "Кораблекрушение"). Каждая несет фугасно-проникающую часть весом до 750 килограммов и способна поразить цель на дистанции 550 километров, двигаясь по комбинированной траектории, что затрудняет ее перехват. Конечно, корабли прикрытия АУГ с большой долей вероятности собьют часть ракет, но попадания всего одной по летной палубе авианосца будет достаточно, чтобы большой и дорогой плавучий аэродром стал бесполезным. А ведь, помимо "Петра Великого", в составе российского ВМФ есть и более новые корабли с более современными ПКР - "Ониксами", "Вулканами" и ставшими известными благодаря антитеррористической операции в Сирии "Калибрами".

Одна торпеда

Отдельную угрозу для крупнейших кораблей флотов стран НАТО представляют и российские подводные лодки. По мнению экспертов, самые совершенные из них, благодаря своей малошумности, способны подкрасться к авианосцу на дистанцию прицельного торпедного залпа.

"Наша новейшая подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М", входящая в состав Северного флота, насколько я знаю, не уступает по показателям малошумности западным конкурентам, - рассказал РИА Новости президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников Владимир Мамайкин. - А теперь представьте, каких дел может наворотить эта лодка, если ей удастся незаметно подобраться к ордеру вражеской АУГ. Достаточно попасть по авианосцу одной-единственной торпедой, и он даст крен. Этого хватит, чтобы все его авиакрыло - 80 с лишним самолетов - не смогло взлететь. И АУГ лишится своей главной ударной силы".

Не стоит забывать и о ракетных комплексах войск береговой обороны, которые прикрывают районы базирования кораблей ВМФ России. Мобильную систему "Бастион", к примеру, американцы назвали одним из компонентов доступной россиянам концепции "ограничения и воспрещения доступа и маневра". Проще говоря, "Бастионы", дивизионы ПВО С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", по мнению западных аналитиков, в связке способны создать защитную сферу, которую войскам НАТО придется долго и нудно взламывать с риском неприемлемого ущерба для себя. Таким образом, родной берег является естественным союзником российского Военно-морского флота, главной задачей которого является оборона своих территориальных вод.

Невидимая угроза

Отдельно британские эксперты из RUSI остановились на модной сейчас на Западе теме киберугрозы. Напомним: в конце июня газета The Telegraph сообщила, что авианосец "Королева Елизавета" уязвим для хакеров. Дело в том, что на компьютерах в диспетчерской корабля установлена старенькая операционная система Windows XP - соответствующее фото легкомысленно опубликовало Министерство обороны Великобритании.

Издание пояснило, что Microsoft прекратила поддержку этой ОС, поэтому информационные системы корабля особенно уязвимы перед угрозой взлома. На многих компьютерах организаций, пострадавших от атаки вируса-шифровальщика WannaCry, была установлена именно Windows XP, подчеркнул автор заметки. С его выводами согласны и в RUSI.

"Противники будут пытаться нарушить работу систем связи и навигации кораблей стран НАТО, - говорится в докладе. - Более того, они способны атаковать экономику Великобритании и ее информационную инфраструктуру, вызвав настоящий хаос. Отдельно стоит упомянуть разработки Китая и России в области противоспутникового оружия, которое может представлять опасность для спутниковой группировки западных стран".

К асимметричным ответам, которые Россия может дать кораблям НАТО, британские аналитики относят в том числе и системы радиоэлектронной борьбы. Яркий пример их эффективности против морских целей - инцидент, который произошел весной 2014 года в Черном море. Напомним: когда американский ракетный эсминец "Дональд Кук" приблизился к территориальным водам России, его несколько раз облетел бомбардировщик Су-24 без видимого вооружения под крыльями. После этого корабль резко сменил направление и ушел прочь. По данным из разных источников, наш самолет отработал по нему одним из новых комплексов РЭБ, который смог полностью подавить бортовой радар "Дональда Кука".