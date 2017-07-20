100-тонная боевая машина стратегического ракетного комплекса "Ярс" форсировала 500-метровый участок Оки



Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Фото с сайта http://www.function.mil.ru/ Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Фото с сайта http://www.function.mil.ru/

Шойгу и руководящий состав Вооружённых сил наблюдали за учениями

Муром (Владимирская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новейшие образцы вооружения Инженерных войск были задействованы в ходе показных занятий, которые прошли в четверг во Владимирской области в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооружённых сил РФ.

"В частности, продемонстрированы возможности 360-тонного парома, предназначенного для переброски тяжёлой боевой техники при форсировании водных преград", - сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

В ходе показного занятия на реке Ока вблизи Мурома с помощью парома на противоположный берег была перебазирована боевая машина сопровождения (БМС) из состава подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Ширина Оки в этом месте составляет более 500 метров. Вес БМС ПГРК "Ярс", которыми оснащаются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), составляет около 100 тонн.

Перед началом занятия участники сбора ознакомились с выставкой, где были представлены современные и перспективные образцы вооружения Инженерных войск.

Оперативный сбор руксостава российской армии проходит под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

В середине октября прошлого года Минобороны РФ информировало, что в ходе тактических действий с одним из соединений РВСН подтверждена возможность переправки многотонных пусковых установок через широкие водные преграды. Тогда в ходе тактических действий, по замыслу которых все мосты через водные преграды оказались разрушенными действиями условного противника, автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" массой около 100 тонн с помощью самоходных понтонов была переправлена через один из глубоководных притоков Волги.

В Советском Союзе аналогичное исследовательское тактико-специальное учение проводилось с ракетным комплексом средней дальности "Пионер". В 1983 году ракетный полк в полном боевом составе преодолел реку Припять (Белоруссия) с помощью самоходных понтонов.

В России третьи сутки продолжается оперативный сбор руксостава российской армии, который проходит под руководством С.Шойгу. В четверг во Владимирской области были отработаны вопросы подготовки и взаимодействия мотострелковых частей, подразделений артиллерии, ПВО, инженерно-сапёрных, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также оперативно-тактической и армейской авиации при форсировании водной преграды с ходу. Также для участников сбора были проведены показные занятия по форсированию межвидовой группировкой войск водной преграды шириной более 500 метров на реке Ока как по наведённому понтонному мосту, так и своим ходом на плаву при помощи штатных средств. Отработан захват и удержание плацдарма тактическим воздушным десантом при взаимодействии с другими подразделениями до подхода главных сил и наведение переправы.

Сбор руководящего состава российской армии начался 18 июля в Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ. Его основная цель - совершенствование подготовки штабов и войск с учётом, в том числе, и реального боевого опыта. В сборе принимают участие командный состав военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления, командующие объединениями и командиры соединений российской армии. Накануне участники сбора работали на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Там С.Шойгу проверил отработку вопросов, связанных с подготовкой войск в районе их сосредоточения. Отрабатывались действия органов военного управления по организации взаимодействия частей и подразделений различных видов и родов войск, межведомственного взаимодействия для последующего боевого применения.