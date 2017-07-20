Президент Литвы считает необходимым размещение в регионе ракетных комплексов США Patriot
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Американский зенитный ракетный комплекс Patriot во время совместных учений с польскими военными
Источник: © AP Photo, Czarek Sokolowski
Даля Грибаускайте отметила, что размещение вооружения "обеспечило бы большую безопасность" стран Балтии
ВИЛЬНЮС, 20 июля. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте надеется на развертывание в регионе на постоянной основе американских зенитных ракетных комплексов дальнего радиуса действия Patriot. Об этом она заявила журналистам, присутствуя в четверг на учениях подразделений противовоздушной обороны (ПВО) стран - членов НАТО Tobruq Legacy - 2017 ("Наследие Тобрука - 2017").
"Целесообразно разместить в регионе такое вооружение, что обеспечило бы большую безопасность наших стран", - сказала она. Грибаускайте не настаивает на том, чтобы местом дислокации Patriot стала именно Литва. "С учетом радиуса действия и скорости ответа этих ракетных комплексов не столь важно, в какой из стран Балтии или Польше системы были бы размещены", - рассуждала президент.
В последнее время она неоднократно заявляла, что страны Балтии особенно заинтересованы в создании Североатлантическим альянсом региональной системы ПВО. "Необходимы долгосрочные решения по ПВО в регионе, а также включение в оборонительные планы НАТО конкретных средств по предотвращению военной изоляции стран Балтии", - отмечала Грибаускайте.
Литва в настоящее время располагает средствами ПВО только ближнего радиуса действия и намерена в 2019 году за €100 млн закупить у Норвегии системы средней дальности. Руководство страны высказывает особую заинтересованность в дислокации Patriot. Американские военные участвуют в Tobruq Legacy - 2017 со специально впервые доставленным в Литву именно этим комплексом, однако он прибыл лишь для участия в маневрах.
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20.07.2017
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