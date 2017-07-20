Эксперт рассказал об освоении гиперзвуковых скоростей в России



Гиперзвуковая ракета

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Гиперзвуковая ракетаИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Освоение гиперзвуковых скоростей в России от шести махов связано не с дронами, а с ракетами, которые по своей сути также являются беспилотными летательными аппаратами, пояснил РИА Новости в четверг на авиасалоне МАКС-2017 гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что в 2020 годы в России будут освоены гиперзвуковые скорости с точки зрения беспилотных летательных аппаратов.

"Безусловно, это касается авиационных ракет, а не беспилотных летательных аппаратов, хотя, безусловно, сами ракеты являются беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники в сегодняшнем понимании этого термина в ближайшие годы не смогут летать на гиперзвуковых скоростях и не смогут быть вооружены гиперзвуковоыми ракетами. Это все равно что к кастрюле подвесить утюг", - сказал Обносов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведётся серьёзная работа по созданию двигателя для гиперзвуковой ракеты, соответствующих материалов и систем охлаждения.

Скорость в один мах соответствует скорости звука (340 метров в секунду).