Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт рассказал об освоении гиперзвуковых скоростей в России

21.07.2017 РИА Новости 266 0
0
Понравилась новость?
 0
Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Освоение гиперзвуковых скоростей в России от шести махов связано не с дронами, а с ракетами, которые по своей сути также являются беспилотными летательными аппаратами, пояснил РИА Новости в четверг на авиасалоне МАКС-2017 гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что в 2020 годы в России будут освоены гиперзвуковые скорости с точки зрения беспилотных летательных аппаратов.

"Безусловно, это касается авиационных ракет, а не беспилотных летательных аппаратов, хотя, безусловно, сами ракеты являются беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники в сегодняшнем понимании этого термина в ближайшие годы не смогут летать на гиперзвуковых скоростях и не смогут быть вооружены гиперзвуковоыми ракетами. Это все равно что к кастрюле подвесить утюг", - сказал Обносов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведётся серьёзная работа по созданию двигателя для гиперзвуковой ракеты, соответствующих материалов и систем охлаждения.

Скорость в один мах соответствует скорости звука (340 метров в секунду).
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:20
  • 62
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 21.07 09:56
  • 191
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 21.07 09:55
  • 16121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 09:53
  • 217
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.07 09:39
  • 3
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
  • 21.07 09:33
  • 2
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 21.07 09:12
  • 1
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
  • 21.07 08:17
  • 5
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
  • 21.07 07:25
  • 5
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 21.07 05:43
  • 3
Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе
  • 21.07 04:54
  • 2
Иран показал России свои бомбы
  • 21.07 03:52
  • 62
На пороге - 258 МиГ-35
  • 21.07 02:38
  • 6
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 21.07 01:15
  • 1
Т-72. Эволюция броневой защиты башни
  • 20.07 23:44
  • 2
NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"
другие обсуждаемые темы