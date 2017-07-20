КТРВ в 2017 году рассчитывает на выручку свыше 220 млрд рублей - Обносов



Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов

Источник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис ОбносовИсточник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Жуковский (Московская обл.). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Предприятия корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в 2016 и текущем году работают в напряженном режиме, сообщил в четверг на пресс-конференции в ходе выставки МАКС-2017 глава КТРВ Борис Обносов.

"Текущий год для нас не менее напряженный, чем прошедший. Мы готовим ряд образцов по авиационной и морской тематике. Объем выручки по итогам года должен превысить 220 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, в 2016 году этот показатель составил 175 млрд рублей, прибыль - порядка 17 млрд рублей.

"Два последних года наши изделия применялись на юге. Это время было для нас наиболее продуктивно", - отметил Б.Обносов.

В этот период времени, по его словам, "установвились очень тесные отношения с военными". "На нижнем и среднем уровне мы работаем душа в душу", - сказал глава корпорации.