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Новый тяжелый транспортник получит авиадвигатель ПД-35

21.07.2017 Lenta.ru 419 0
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ШФДМС
Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016
Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Перспективный тяжелый транспортный самолет с грузоподъемностью 80 тонн, проектируемый сейчас в России, может получить двигатели ПД-35. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" сообщил источник в авиапроме.

Ранее сообщалось, что проект ПД-35 используется в качестве базы для создания мощного авиадвигателя, предназначенного для совместного российского-китайского широкофюзеляжного авиалайнера (ШФДМС).

Представитель ОДК отказался называть "Ленте.ру" конкретные проекты, на которых может применяться ПД-35, но отметил, что ШФДМС — не единственный самолет, где двигатель может быть установлен. По его словам, разработка двигателя находится только в самом начале.

Ранее,18 июля 2017 года, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что двигатель ПД-35 будет выведен на испытания не ранее 2020 года.

ПД-35 с лета 2016 года создается кооперацией из пермского АО "Авиадвигатель" и рыбинского НПО "Сатурн". Объем инвестиций в проект двигателя составляет 180 миллиардов рублей в расчете на шесть лет. Примерно треть из них будет потрачено на строительство испытательных стендов и лабораторий.
20.07.2017
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принадлежат Lenta.ru
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Страны
Китай
Россия
Компании
Авиадвигатель
ОДК УК
Ростех
Сатурн НПО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
ШФДМС

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