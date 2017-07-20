Новый тяжелый транспортник получит авиадвигатель ПД-35
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Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016
Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com
Перспективный тяжелый транспортный самолет с грузоподъемностью 80 тонн, проектируемый сейчас в России, может получить двигатели ПД-35. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" сообщил источник в авиапроме.
Ранее сообщалось, что проект ПД-35 используется в качестве базы для создания мощного авиадвигателя, предназначенного для совместного российского-китайского широкофюзеляжного авиалайнера (ШФДМС).
Представитель ОДК отказался называть "Ленте.ру" конкретные проекты, на которых может применяться ПД-35, но отметил, что ШФДМС — не единственный самолет, где двигатель может быть установлен. По его словам, разработка двигателя находится только в самом начале.
Ранее,18 июля 2017 года, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что двигатель ПД-35 будет выведен на испытания не ранее 2020 года.
ПД-35 с лета 2016 года создается кооперацией из пермского АО "Авиадвигатель" и рыбинского НПО "Сатурн". Объем инвестиций в проект двигателя составляет 180 миллиардов рублей в расчете на шесть лет. Примерно треть из них будет потрачено на строительство испытательных стендов и лабораторий.
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20.07.2017
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