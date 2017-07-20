В России разработали сверхпрочный углепластик для космоса и авиации



Вид на Землю с борта МКС

Источник: © NASA Вид на Землю с борта МКСИсточник: © NASA

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый сверхпрочный углепластик для изготовления корпусов космических аппаратов и солнечных батарей, а также крыльев, лопастей, сопел двигателей разработан в России резидентом "Сколково" - компанией "СИНТЕЗ-ПРОЕКТ", сообщил РИА Новости на авиакосмическом салоне МАКС-2017 куратор проекта Василий Аристов.

"Нам удалось получить действительно сверхпрочный углепластик: крохотная пластинка размером 10 на 1 мм выдерживает на растяжение 2,5 тонны - это вес большого автомобиля. Удельная прочность этого материала, при одинаковом весе, в 8 раз больше, чем у самой прочной стали. Разработанный уникальный материал имеет в 30 раз меньшее влагопоглощение, чем применяемые в настоящее время композитные материалы на основе эпоксидных связующих. А так же в 100 раз лучшую трещиностойкость, высокую температуростойкость и размеростабильность", - сказал Аристов.

Уникальные свойства углепластика позволяют ему найти широкое применение в различных изделиях космонавтики и авиации.

"Это незаменимый материал для крупногабаритных, размеростабильных антенных комплексов, баков высокого давления, корпусов космических аппаратов и солнечных батарей, а также крыльев, лопастей, сопел двигателей и других изделий для космических аппаратов, самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

По словам Аристова, стадия разработки прошла уже несколько этапов: уже проведена технология синтеза на малых и средних количествах цианатэфирного связующего, освоена технология пропитки угольных или стеклянных волокон этим связующим.

"Были изготовлены образцы и испытаны изделия: небольшой антенный рефлектор, диаметром 50 сантиметров с напыленным алюминиевым отражающим слоем(с трехслойной сотовой структурой),изготовлены трубки для каркаса большой радиоантенны 4 на 6 метров. Проведены комплексные испытания образцов из этого углепластика на комплексное воздействие факторов космического пространства и наземных воздействий", - отметил куратор проекта.

Он уточнил, что в настоящий момент цианатэфирное связующее выпускается только тремя американскими фирмами.

"Наша фирма стала четвертой на Земном шаре, изготавливающая цианатэфирное связующее. Сравнение характеристик наших и американских углепластиков показывает, что композиционные материалы, разработанные в "СИНТЕЗ-ПРОЕКТ", по большинству характеристик превосходят американские", - подчеркнул Аристов.

Он уточнил, что при серийном производстве эти материалы будут не дороже ныне существующих композиционных материалов, но гораздо лучше их по свойствам.

Источники финансирования проекта составил мини-грант "Сколково", хозяйственный договор с "ИСС" имени Решетнева и собственные средства из прибыли предприятия.

Связующие производятся в России, угольные волокна для углепластиков предназначенных для авиастроения, вертолетостроения, корпусов космических аппаратов производятся также на территории РФ.

Изготовление опытных партий происходило уже в 2016 году, полномасштабное внедрение планируется к 2019 году.

Уже на второй год своей работы с начала деятельности "СИНТЕЗ-ПРОЕКТ" произвел и продал опытных партий своей продукции на 60 миллионов рублей.