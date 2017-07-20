Российская армия получит зенитную ракетную систему С-500 в 2020 году - Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
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Вячеслав Дзиркалн
Источник: ria.ru
Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Работа по созданию новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) идет по графику, сообщил в четверг журналистам в ходе выставки МАКС-2017 заместитель генерального директора концерна ВКО (воздушно-космической обороны) "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
"Согласно плану, передача системы намечена на 2020 год", - сказал он.
По его словам, "в настоящее время отдельные элементы новой ЗРС С-500 успешно прошли основную часть испытаний".
"Заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы", - отметил он.
"В целом, работы идут по графику, согласованному с заказчиком - Минобороны РФ", - подчеркнул В.Дзиркалн.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью "Интерфаксу-АВН" сообщил, что разрабатываемая концерном ВКО "Алмаз-Антей" ЗРС С-500 будет иметь большую дальность и эффективность. "От предыдущих систем ПВО С-500 будет отличаться дальностью действия и эффективностью поражения любых аэродинамических и баллистических целей", - сказал он.
Перспективная ЗРС С-500 относится к новому поколению систем ПВО "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
С-500 станет основой создаваемой в России единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). По своим базовым характеристикам она превышает иностранные аналоги, которые либо уже существуют, либо создаются.
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20.07.2017
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