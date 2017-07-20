Госиспытания зенитной ракетной системы "Витязь" завершатся в этом году - концерн ВКО "Алмаз-Антей"
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Комплекс ПВО С-350
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь" планируется завершить в 2017 году, сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО (воздушно-космической обороны) "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
"В 2017 году завершаются государственные испытания системы", - сказал В.Дзиркалн журналистам в четверг на проходящем в подмосковном Жуковском авиасалоне МАКС-2017.
"Сейчас специалисты концерна набирают статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в различных условиях", - отметил В.Дзиркалн.
"Также в ближайшее время мы завершаем государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения ЗРС С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ЗРС С-350 "Витязь" предназначена для решения задач борьбы, в первую очередь, с массированными средствами воздушно-космического нападения - крылатыми ракетами, пилотируемой авиацией, беспилотниками среднего и тяжелого класса, тактическими баллистическими ракетами.
Особенностью данной системы является то, что она имеет возможность обзора и обстрела целей в круговом режиме, а не только в секторном, как у "трехсотки". Второй особенностью является то, что новой ЗРС существенно повышена канальность по одновременно обстреливаемым целям и наводимым ракетам.
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20.07.2017
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