ОАК готова реализовать крупные контракты на поставку Су-35 Индонезии и ОАЭ



Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35. Архивное фото

Источник: © Фото : ПАО "Компания "Сухой" Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35. Архивное фотоИсточник: © Фото : ПАО "Компания "Сухой"

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Производственные мощности "Объединенной авиастроительной корпорации" готовы к реализации крупных экспортных контрактов на поставку Су-35, сообщил "Интерфаксу" президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Производственные мощности по Су-35 таковы, что мы готовы прямо сейчас, не корректируя контракт с Минобороны, начать реализацию крупных зарубежных контрактов", - заявил Ю.Слюсарь, отвечая на вопрос "Интерфакса" о готовности реализовать поставки Су-35 Индонезии и ОАЭ.

Он подчеркнул, что производственные мощности превосходят текущий уровень спроса и перекрывают потребности по Гособоронзаказу.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что контракт на поставку российских многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 Индонезии уже согласован и будет подписан в 2017 году.

Ранее сообщалось, что речь идет о поставках Индонезии 12 самолетов Су-35.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщал, что Россия начала предконтрактную работу по поставкам Су-35 в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В апреле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ОАЭ могут закупить у РФ несколько десятков истребителей Су-35.

Истребитель Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".