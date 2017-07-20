НАТО и российские войска бряцают оружием вдоль всей протяженной границы (Foreign Policy, США)



Военные учения НАТО Saber Guardian 17 на аэродроме Безмер, Болгария

Источник: © REUTERS, Stoyan Nenov Военные учения НАТО Saber Guardian 17 на аэродроме Безмер, БолгарияИсточник: © REUTERS, Stoyan Nenov

Повсюду в Восточной Европе Москва и трансатлантический альянс проводят масштабные военные учения, чтобы показать, что они настроены серьезно.

Десятки тысяч военнослужащих приведены в движение на пространстве от Балтийского до Черного моря - НАТО и Россия начинают проведение серии военных учений такого масштаба, который этот континент не видел после окончания холодной войны.

Обе стороны утверждают, что военные маневры, в которых принимают участие самолеты, боевые корабли, танки и артиллерия, являются чисто оборонительными по своей природе. Однако очевидно, что они предназначены для того, чтобы продемонстрировать новые возможности и технологии, а также показать не только силу альянсов, но и то, как быстро солдаты и тяжелое оборудование могут быть передислоцированы для ликвидации угроз на границе.

Наиболее амбициозным действием со стороны НАТО являются маневры Saber Guardian 17 - это, по сути, свыше дюжины отдельных военных учений, в которых участвуют 25 тысяч военнослужащих из 20 стран, а проводятся они на территории Венгрии, Румынии и Болгарии.

Представленный местному военному руководству сценарий выглядит так: передовые в технологическом отношении наземные войска проникли территорию НАТО и угрожают альянсу в целом. Эти учения включают в себя тестирование противовоздушной обороны, стрельбу из танковых орудий боевыми снарядами, поддержку самолетами и вертолетами передвижений на земле, ведение электронной борьбы и высадку десанта. "Для сдерживания необходимы соответствующие возможности, для этого нужно быть уверенным в том, что каждому потенциальному противнику хорошо известно: мы готовы сделать все необходимое, - подчеркнул в беседе с журналистами во время проведения учений командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges). - К эскалации приводит наша слабость, а также отсутствие связей, неподготовленность - вот что является поводом для агрессии".

Однако увеличение военных возможностей не означает, что начинается война, добавил он. "Русские уважают только силу, и если мы демонстрируем сплоченность, если мы показываем, что мы вместе, что мы готовы, то тогда, я думаю, нам не о чем беспокоиться".

Этот резкий комментарий генерала подчеркивает особенность планирования учений Saber Guardian, в документах которого Россия не упоминается как противник, однако очевидно, что имеется в виду именно Кремль.

Сценарий этих маневров основан на вторжении на территорию НАТО оснащенных современным оружием вражеских вооруженных сил, целью которых является захват экономических активов причерноморских стран. В учебном бою на тренировочном полигоне Чинку в Румынии американские вертолеты Apache и румынские вертолеты координировали работу артиллерии на земле, а помощь пехотным подразделениям в сдерживании наступления противника оказывали американские танки Abrams и еще 650 различных транспортных средств.

Соединенные Штаты планируют потратить около 23 миллионов долларов на расширение этой румынской базы для того, чтобы иметь возможность проводить в будущем еще более масштабные, более сложные учения. А по другую сторону забора сдерживания находится Россия, которая готовится провести в ближайшие недели серию учений под названием "Запад", в которых будет задействовано 100 тысяч солдат. По утверждению Кремля, 12700 военнослужащих примут участие в учениях "Запад" на территории Белоруссии и России. Однако западные эксперты полагают, что Москва, скорее всего, увеличит численность занятых в этих маневрах солдат на несколько десятков тысяч человек. Согласно Венскому документу, приятому в 2011 году, иностранные наблюдатели должны присутствовать на любых учениях, в которых принимают участие более 13 тысяч военнослужащих.

Сокращая это число, но одновременно проводя несколько других крупных учений, Москва может избежать присутствия наблюдателей и контролировать сообщения о том, как действуют ее войска. Однако НАТО с недоверием относится к этому.

С учетом того, что Россия использовала масштабные военные учения в 2014 году, чтобы отвлечь внимание от своего вторжения в Крым, и захватила Южную Осетию в Грузии в 2008 году на фоне проведения других учений, скрывавших перемещение войск, западный альянс внимательным образом наблюдает за "Западом".

"Исходя из опыта, относящегося к прежним учениям, у нас есть все основания полагать, что в этих маневрах будут участвовать значительно больше военнослужащих, чем указывается в официальных сообщениях", - заявил недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос по поводу учений "Запад".

"Мы не считаем проводимые в этом году учения "Запад" непосредственной угрозой (для НАТО), или прикрытием для какой-то атаки, - добавил глава Координационного бюро национальной безопасности и обороны Эстонии Кристиан Прикк (Kristjan Prikk) в ходе проходившей в Вашингтоне 11 июля конференции. - Однако мы должны иметь в виду, что у русских есть плохая привычка скрывать свои истинные военные намерения за завесой проведения учений".

Во время предыдущих учений "Запад" в 2014 году, сфокусированных на том, как быстро Россия может перебрасывать свои войска из одной части страны в другую, было продемонстрировано, что Кремль занижает количество военнослужащих, участвующих в своих тесно связанных между собой проверках боеготовности.

По утверждениям Москвы, в учениях в 2014 году приняли участие 22 тысячи военнослужащих, однако внешние наблюдатели позднее пришли к выводу о том, что в них было задействовано более 70 тысяч человек, если добавить все меньшие по размеру, но связанные с "Западом" учения.

Каким бы ни было окончательное количество солдат, Москва "собирается, в действительности, направить сигнал о том, что она может сделать в военном отношении, а что нет", - отметила Ольга Оликер (Olga Oliker) из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies). Россия, на самом деле, нередко привлекает свои ядерные силы при проведении обычных учений, и это добавляет неопределенности для НАТО и для Запада.

В этом году "я буду наблюдать за тем, какую роль будет играть Калининград в этих учениях, а также за тем, какие дополнительные и совпадающие по времени учения будут проводиться в Белоруссии и в Калининграде", (в российском эксклаве на берегу Балтийского моря), - отметила Оликер.

В соответствии с объявленными планами, 21 июля в Калининград прибудут китайские боевые корабли для участия в целой серии учений вместе с российскими военно-морскими и военно-космическими силами.

На следующей неделе будут проводиться противолодочные и противокорабельные операции, а также будет отрабатываться коммуникация и координация между военными обеих стран. "Основными целями учения является повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей", - подчеркивается в заявлении российского Министерства обороны.

Подобная военно-морская активность на Балтике происходит спустя несколько месяцев после того, как НАТО разместила новые бригады в Эстонии, Литве и Латвии, а также были перемещены туда американские танки и тяжелая бронетехника. Кроме того, в июне военно-воздушные силы США направили в Европу бомбардировщики B-1 и B-52 для участия в масштабных учениях BALTOP вместе со своими прибалтийскими союзниками, в ходе которых 50 кораблей отрабатывали действия оборонительного характера по защите северного фланга НАТО.

Ранее в этом месяце американские сухопутные силы разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot в Литве для использования их в ходе еще одной военной игры, и таким образом впервые эти установки были размещены в Балтийском регионе, где Россия обладает значительными возможностями в области противовоздушной и противоракетной обороны. Это размещения является временным, утверждают американские официальные лица, однако Литва хотела бы приобрести эти комплексы. Румыния в июле нынешнего года заключила сделку на сумму 3,9 миллиарда долларов о приобретении семи противоракетных комплексов Patriot.

Еще ближе к границам России и Крыма НАТО проводит маневры под названием Sea Breeze 2017, и они тоже имеют отношение к учению Saber Guardian. Организаторами проводящихся в настоящее время 12-дневные учений в Черном море являются Соединенные Штаты и Украина. В них принимают участие американский крейсер USS Hue City, эсминец USS Carney, а всего 16 стран направили своих военных в Одессу. В этих учениях задействованы также американские разведывательные самолеты и подразделения "морских котиков" ВМС США.

За этими военно-морскими маневрами внимательно наблюдают российские военные, которые активно ведут себя в Черном море и значительно улучшили свои возможности в Крыму в области наблюдения. В течение прошлого года российские самолеты постоянно барражировали над американскими военными кораблями в акватории Черного моря и приближались к американским самолетам в этом регионе, что вызвало протесты в Вашингтоне.

В феврале нынешнего года вооруженный ракетами российский самолет на низкой высоте пролетел над американским кораблем USS Porter, а в мае вооруженный российский истребитель на несколько метров приблизился к находившимся в том районе американским разведывательным самолетам.

Пол Маклири (Paul McLeary)